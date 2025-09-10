Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

macOS Tahoe 26 ganhará ferramenta Assistente de Reparo da Apple

Douglas Nascimento
10/09/2025 • 10:06
Divulgação/Apple
Tela Bloqueada do macOS Tahoe 26 num MacBook Pro

Introduzida no ano passado para iPhones e iPads, a ferramenta de calibração de dispositivos Assistente de Reparo (Repair Assistant) será expandida também para Macs com o lançamento do macOS Tahoe 26, que será liberado para usuários finais na próxima segunda-feira (15/9).

Publicidade

Assim como nos dispositivos supracitados, a ferramenta permitirá aos usuários concluir o processo de reparo de seus Macs — especialmente se uma peça tiver sido substituída por um componente usado ou se um item não tiver sido calibrado como parte de um reparo anterior.

Posts relacionados

Disponível apenas para Macs com Apple Silicon, o recurso possibilitará que os sensores do Touch ID (que usarão o Bloqueio de Ativação para proteção durante o processo) e do Lid Angle sejam usados novamente após reparos na tela ou na placa lógica em modelos selecionados.

A Apple também tem planos para disponibilizar peças genuínas de determinados Macs para profissionais independentes pelos serviços MobileSentrix e Mobileparts.shop no final deste ano, uma estratégia que funcionará em conjunto com o programa Self Service Repair da empresa.

Publicidade

Para acessar o Assistente de Reparo no macOS 26, basta abrir o app Ajustes do Sistema (System Settings) e escolher a opção “Sobre” na seção “Geral”. Lá, a novidade estará disponível caso você tenha substituído alguma peça do seu Mac recentemente.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iOS 26 agora permite tingir ícones de apps com base na cor do iPhone; veja outras novidades das RCs
Posts relacionados