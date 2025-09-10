macOS Tahoe 26 ganhará ferramenta Assistente de Reparo da Apple

Introduzida no ano passado para iPhones e iPads, a ferramenta de calibração de dispositivos Assistente de Reparo (Repair Assistant) será expandida também para Macs com o lançamento do macOS Tahoe 26, que será liberado para usuários finais na próxima segunda-feira (15/9).

Assim como nos dispositivos supracitados, a ferramenta permitirá aos usuários concluir o processo de reparo de seus Macs — especialmente se uma peça tiver sido substituída por um componente usado ou se um item não tiver sido calibrado como parte de um reparo anterior.

Disponível apenas para Macs com Apple Silicon, o recurso possibilitará que os sensores do Touch ID (que usarão o Bloqueio de Ativação para proteção durante o processo) e do Lid Angle sejam usados novamente após reparos na tela ou na placa lógica em modelos selecionados.

A Apple também tem planos para disponibilizar peças genuínas de determinados Macs para profissionais independentes pelos serviços MobileSentrix e Mobileparts.shop no final deste ano, uma estratégia que funcionará em conjunto com o programa Self Service Repair da empresa.

Para acessar o Assistente de Reparo no macOS 26, basta abrir o app Ajustes do Sistema (System Settings) e escolher a opção “Sobre” na seção “Geral”. Lá, a novidade estará disponível caso você tenha substituído alguma peça do seu Mac recentemente.

via 9to5Mac