Novos Apple Watches e iPhones são compatíveis com o 4G/5G do Brasil

Apresentados ontem, os novos Apple Watches trouxeram algumas boas novidades — entre elas o suporte ao 5G, algo bastante aguardado por usuários para aprimorar a conectividade dos smartwatches compatíveis (modelos GPS + Cellular).
Considerando que o 4G e o 5G operam em diferentes redes ao redor do mundo, há quem já esteja se perguntando se os modelos comercializados em outros países serão compatíveis com essas tecnologias no Brasil — e a resposta é sim.
Estas são as redes 5G brasileiras e suas respectivas frequências:
- n1 (2100MHz)
- n3 (1800MHz)
- n7 (2600MHz)
- n40 (TD 2.300)
- n77 (RD 3.700)
- n78 (TD 3.500)
Já as redes 4G brasileiras e suas frequências são as seguintes:
- 1 (2.100MHz)
- 3 (1.800MHz)
- 5 (850MHz)
- 7 (2.600MHz)
- 28 (700MHz APT)
Como de costume, os Apple Watches com mais de um tamanho de caixa (no caso, o Apple Watch Series 11 e o Apple Watch SE 3) são identificados por dois modelos distintos. Já o Apple Watch Ultra 3, por possuir apenas um tamanho, é identificado por um único modelo.
Vale apontar que a Apple ainda não informa o suporte a redes 5G nas páginas de especificações técnicas de cada um dos novos modelos no Brasil (diferentemente das páginas americanas), mas isso provavelmente se deve ao fato de que a empresa ainda receberá o suporte das operadoras para isso.
Apple Watch Ultra 3
A3281: América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.
A3282: China continental.
Apple Watch Series 11
A3335(42mm) e
A3337(46mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.
A3452(42mm) e
A3453(46mm): China continental.
Apple Watch SE 3
A3326(40mm) e
A3328(44mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.
A3327(40mm) e
A3329(44mm): China continental.
Os novos Apple Watches estarão disponíveis a partir de R$10.500 (Ultra 3), R$5.500 (Series 11) e R$3.300 (SE 3) no Brasil.
E os novos iPhones?
Os recém-anunciados iPhone 17, iPhone Air e iPhones 17 Pro/17 Pro Max também estarão, em breve, à venda — e, assim como os Watches, todos modelos vendidos internacionalmente funcionam com as redes 4G e 5G brasileiras.
Assim como na geração anterior, os iPhones deste ano contam com quatro diferentes versões — cada uma delas vendida em territórios específicos ao redor do mundo:
- iPhone 17:
A3258,
A3519,
A3520e
A3521
- iPhone Air:
A3260,
A3516,
A3517e
A3518
- iPhone 17 Pro:
A3256,
A3522,
A3523e
A3524
- iPhone 17 Pro Max:
A3257,
A3525,
A3526e
A3527
No Brasil e em Portugal (bem como outros países da Europa), estes serão os modelos vendidos oficialmente pela Apple:
- iPhone 17:
A3520
- iPhone Air:
A3517
- iPhone 17 Pro:
A3523
- iPhone 17 Pro Max:
A3526
Nos Estados Unidos, país onde muitos brasileiros geralmente adquirem os seus iPhones, os modelos comercializados serão estes:
- iPhone 17:
A3258
- iPhone Air:
A3260
- iPhone 17 Pro:
A3256
- iPhone 17 Pro Max:
A3257
Vale notar que, nos EUA, os iPhones vêm apenas com suporte ao eSIM e não contam com a bandeja para cartão físico. No caso do iPhone Air, ele será compatível somente com eSIM em todos os países.
A pré-venda dos novos iPhones começará em 16 de setembro no Brasil, com disponibilidade em 19/9. Eles partirão de R$8.000 (17), R$10.500 (Air) e R$11.500 (17 Pro).