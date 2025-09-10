Novos Apple Watches e iPhones são compatíveis com o 4G/5G do Brasil

Apresentados ontem, os novos Apple Watches trouxeram algumas boas novidades — entre elas o suporte ao 5G, algo bastante aguardado por usuários para aprimorar a conectividade dos smartwatches compatíveis (modelos GPS + Cellular).

Publicidade

Considerando que o 4G e o 5G operam em diferentes redes ao redor do mundo, há quem já esteja se perguntando se os modelos comercializados em outros países serão compatíveis com essas tecnologias no Brasil — e a resposta é sim.

Estas são as redes 5G brasileiras e suas respectivas frequências:

n1 (2100MHz)

(2100MHz) n3 (1800MHz)

(1800MHz) n7 (2600MHz)

(2600MHz) n40 (TD 2.300)

(TD 2.300) n77 (RD 3.700)

(RD 3.700) n78 (TD 3.500)

Já as redes 4G brasileiras e suas frequências são as seguintes:

Publicidade

1 (2.100MHz)

(2.100MHz) 3 (1.800MHz)

(1.800MHz) 5 (850MHz)

(850MHz) 7 (2.600MHz)

(2.600MHz) 28 (700MHz APT)

Como de costume, os Apple Watches com mais de um tamanho de caixa (no caso, o Apple Watch Series 11 e o Apple Watch SE 3) são identificados por dois modelos distintos. Já o Apple Watch Ultra 3, por possuir apenas um tamanho, é identificado por um único modelo.

Vale apontar que a Apple ainda não informa o suporte a redes 5G nas páginas de especificações técnicas de cada um dos novos modelos no Brasil (diferentemente das páginas americanas), mas isso provavelmente se deve ao fato de que a empresa ainda receberá o suporte das operadoras para isso.

Apple Watch Ultra 3

A3281 : América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.

: América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio. A3282 : China continental.

Apple Watch Series 11

A3335 (42mm) e A3337 (46mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.

(42mm) e (46mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio. A3452 (42mm) e A3453 (46mm): China continental.

Apple Watch SE 3

A3326 (40mm) e A3328 (44mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio.

(40mm) e (44mm): América do Norte (Canadá, Estados Unidos, México e Porto Rico), América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Peru), países da Europa (incluindo Portugal) e do Oriente Médio. A3327 (40mm) e A3329 (44mm): China continental.

Os novos Apple Watches estarão disponíveis a partir de R$10.500 (Ultra 3), R$5.500 (Series 11) e R$3.300 (SE 3) no Brasil.

E os novos iPhones?

Os recém-anunciados iPhone 17, iPhone Air e iPhones 17 Pro/17 Pro Max também estarão, em breve, à venda — e, assim como os Watches, todos modelos vendidos internacionalmente funcionam com as redes 4G e 5G brasileiras.

Publicidade

Assim como na geração anterior, os iPhones deste ano contam com quatro diferentes versões — cada uma delas vendida em territórios específicos ao redor do mundo:

iPhone 17 : A3258 , A3519 , A3520 e A3521

: , , e iPhone Air : A3260 , A3516 , A3517 e A3518

: , , e iPhone 17 Pro : A3256 , A3522 , A3523 e A3524

: , , e iPhone 17 Pro Max: A3257 , A3525 , A3526 e A3527

No Brasil e em Portugal (bem como outros países da Europa), estes serão os modelos vendidos oficialmente pela Apple:

Publicidade

iPhone 17 : A3520

: iPhone Air : A3517

: iPhone 17 Pro : A3523

: iPhone 17 Pro Max: A3526

Nos Estados Unidos, país onde muitos brasileiros geralmente adquirem os seus iPhones, os modelos comercializados serão estes:

iPhone 17 : A3258

: iPhone Air : A3260

: iPhone 17 Pro : A3256

: iPhone 17 Pro Max: A3257

Vale notar que, nos EUA, os iPhones vêm apenas com suporte ao eSIM e não contam com a bandeja para cartão físico. No caso do iPhone Air, ele será compatível somente com eSIM em todos os países.

A pré-venda dos novos iPhones começará em 16 de setembro no Brasil, com disponibilidade em 19/9. Eles partirão de R$8.000 (17), R$10.500 (Air) e R$11.500 (17 Pro).