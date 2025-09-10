Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Novos iPhones contam com nova proteção de segurança avançada da Apple

Douglas Nascimento
10/09/2025 • 09:19

A Apple anunciou, com o lançamento dos iPhones 17 e Air, uma nova tecnologia de segurança denominada Memory Integrity Enforcement (MIE), a qual a empresa considera ser a “atualização mais significativa” em segurança da memória da história dos sistemas operacionais voltados ao consumidor.

Publicidade

Resultado de mais de cinco anos de pesquisa, a nova tecnologia combina pontos fortes exclusivos do hardware dos chips proprietários da Apple com a segurança avançada dos seus sistemas para protegê-los contra problemas relacionados à memória, sem comprometer o desempenho.

Posts relacionados

A empresa concluiu que a maioria dos ataques na atualidade se usam dessas falhas para quebrar as barreiras de segurança impostas. Muitas vezes eles custam milhões de dólares para serem desenvolvidos e atingem apenas um pequeno número de indivíduos alvos em específico.

A Memory Integrity Enforcement começou com um objetivo profundamente ambicioso: tornar imensamente mais caro e difícil desenvolver e manter ataques de spyware mercenários com base na corrupção de memória contra nossas plataformas. Embora não exista segurança perfeita, o MIE foi projetado para restringir drasticamente os invasores e seus graus de liberdade durante a exploração.

A MIE funciona com base na união de três pilares, sendo o primeiro deles o uso de alocadores de memória seguros criados pela Apple (como kalloc_type e xzone malloc), os quais têm conhecimento do tipo e do propósito das alocações de memória para tornar vulnerabilidades mais difíceis.

Publicidade

O segundo ponto é a Enhanced Memory Tagging Extension (EMTE), desenvolvida pela Apple com a Arm como uma evolução da Memory Tagging Extension (MTE). Ela garante que acessos posteriores à alocação da memória aconteçam apenas se uma determinada chave secreta for apresentada.

Cada alocação de memória é marcada com um segredo; o hardware garante que solicitações posteriores de acesso à memória sejam concedidas somente se a solicitação contiver o segredo correto. Se os segredos não corresponderem, o aplicativo trava e o evento é registrado.

Por fim, o terceiro pilar da MIE é a Tag Confidentiality Enforcement, a qual foi projetada justamente para proteger a implementação dos alocadores de ameaças técnicas, bem como garantir a confidencialidade das tags do EMTE — inclusive contra ataques side-channel e execução especulativa.

Memory Integrity Enforcement (MIE)

A nova tecnologia, que torna os ataques não apenas mais difíceis de desenvolver como também de manter, certamente tornará mais difícil a vida de desenvolvedores de softwares como o Pegasus, usado por governos para acessar na força bruta o conteúdo de smartphones de seus alvos.

Funcionando de forma transparente, sempre ativa e sem a necessidade de ativação dos usuários nos iPhones apresentados ontem pela Apple, a novidade já está disponível disponível para desenvolvedores através do Xcode, como parte das configurações “Enhanced Security”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Novos Apple Watches e iPhones são compatíveis com o 4G/5G do Brasil
Posts relacionados