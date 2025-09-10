Promoções na App Store: Nanuleu, Monthly Dystopia, Neutron Music Player e mais!

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
Nanuleu é um jogo de estratégia criado pela Selva Interactive e nosso destaque do dia!
Nele, você controla uma rede de árvores mágicas que devem sobreviver e derrotar os inimigos que estão tentando destruí-las.
Sua missão: escolher entre plantar, desenvolver melhorias ou defender territórios. Escolha bem ou sua decisão poderá significar a derrota nesse game desafiador.
O jogo conta com cinco cenários. Confira um vídeo:
Aproveite a oferta, é garantia de diversão! 🌳
Ah, a versão dele para iOS/iPadOS também está em oferta:
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Jogo de cartas.
Corrida infinita.
Aplicativos
Reprodutor musical.
Utilitário para astronomia.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀