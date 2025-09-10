Navegue

Promoções na App Store: Nanuleu, Monthly Dystopia, Neutron Music Player e mais!

Marcelo Melo
10/09/2025 • 23:24

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Nanuleu é um jogo de estratégia criado pela Selva Interactive e nosso destaque do dia!

Nele, você controla uma rede de árvores mágicas que devem sobreviver e derrotar os inimigos que estão tentando destruí-las.

Sua missão: escolher entre plantar, desenvolver melhorias ou defender territórios. Escolha bem ou sua decisão poderá significar a derrota nesse game desafiador.

O jogo conta com cinco cenários. Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta, é garantia de diversão! 🌳

Ah, a versão dele para iOS/iPadOS também está em oferta:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo de cartas.

Corrida infinita.

Aplicativos

Reprodutor musical.

Utilitário para astronomia.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
