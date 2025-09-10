Navegue

Recurso do iPhone 17 Pro evitará dores de cabeça em níveis de brilho mais baixos

Bruno Cardoso
10/09/2025 • 11:33
Anunciado ontem, o iPhone 17 Pro contará com uma opção de acessibilidade que permitirá desabilitar a modulação por largura de pulso (PWM, na sigla em inglês) — recurso usado pelo iOS para controlar o brilho da tela.

Essa novidade foi notada pelo pessoal do MacRumors na versão Release Candidate (RC) do iOS 26, lançada ontem para testadores. Eis a descrição dessa opção (traduzida do inglês), encontrada na seção Tela e Tamanho do Texto do menu de Acessibilidade, no app Ajustes (Settings):

Desativa a modulação por largura de pulso para fornecer uma maneira diferente de escurecer a tela OLED, o que pode criar uma exibição de tela mais suave em níveis baixos de brilho. Desativar a modulação por largura de pulso pode afetar o desempenho da tela em níveis baixos de brilho sob certas condições.

Embora ajude a poupar bateria, a PWM pode causar flickering em níveis mais baixos de brilho, provocando dores de cabeça, cansaço nos olhos e outros sintomas em algumas pessoas.

O iPhone 17 Pro (e talvez outros modelos) tem uma nova configuração para desabilitar a PWM:

Ainda segundo o MacRumors, embora tenha sido possível confirmar a presença dessa opção de acessibilidade apenas no iPhone 17 Pro, é bem possível que ela também esteja disponível no seu irmão maior, o iPhone 17 Pro Max, bem como no iPhone 17 e no iPhone Air.

Essas e outras dúvidas serão sanadas muito em breve, quando os novos aparelhos começarem a ser enviados para os primeiros compradores.

