Samsung ironiza lançamento dos novos iPhones; presidente da Xiaomi elogia a Apple

O departamento de marketing da Samsung certamente estava acompanhando o evento especial da Apple de ontem, no qual os novos iPhones, Apple Watches e AirPods Pro foram anunciados.
Isso porque, durante o evento, eles fizeram algumas publicações no X (ex-Twitter) que criticam diretamente o iPhone pela falta de recursos que já estão disponíveis nos dispositivos Galaxy há muito tempo — a exemplo do recurso Tradução ao Vivo (Live Translation).
A gigante sul-coreana também nunca perde a oportunidade de ironizar Apple pelo fato de ela ainda não ter lançado um iPhone dobrável. Tanto é que a empresa republicou um próprio post de 2022 dizendo que “não pode acreditar que isso ainda é relevante” após a Maçã não anunciar seu primeiro dobrável por mais um ano — isso, como temos acompanhado, é esperado só para o ano que vem.
Em alusão ao fato de a Apple ter equipado os iPhones 17 Pro/17 Pro Max com três câmeras de 48 megapixels na parte traseira, a Samsung disse que ainda assim isso não dá 200MP — capacidade do sensor principal do Galaxy S25 Ultra.
Sabendo que a Apple tem a tendência de se vangloriar em diversas anúncios, a Samsung criticou esse sensacionalismo republicando um post do YouTuber de tecnologia MKBHD dizendo que a inovação de fato é bem maior do só o hype.
Até parece que, mesmo zombando das novidades da Apple, a Samsung não vai dar um jeito de copiar (como fez antecipadamente com o Galaxy S25 Edge) algumas das novidades da Maçã… 🙃
Executivo da Xiaomi elogia lançamentos
Enquanto algumas rivais criticam, outras… elogiam. Esse foi o caso do presidente e diretor-geral da Xiaomi, Lu Weibing, que não perdeu tempo em compartilhar a sua perspectiva sobre os lançamentos da Apple.
Em posts numa rede social chinesa, o executivo disse que esse foi “definitivamente o ano com as maiores mudanças para o iPhone”. Ele até disse que pretende comprar um dos novos dispositivos para testá-lo.
A Xiaomi, vale lembrar, é outra companhia bastante conhecida por copiar (descaradamente, inclusive) alguns designs e recursos da Apple.
Se o próprio executivo da empresa está animado com os lançamentos da Maçã, veremos o que sairá da Xiaomi nos próximos meses…