Spotify finalmente anuncia chegada de áudio sem perdas (Lossless)

Parece mentira mas, depois de tantos anos aguardando, os usuários do Spotify finalmente agora poderão ouvir as suas músicas prediletas em qualidade Lossless (sem perdas) — algo que o Apple Music já traz suporte desde 2021!

A novidade, anunciada hoje, permitirá que os assinantes Premium do serviço de streaming possam curtir as faixas em até 24 bits/44,1 kHz FLAC. Ainda que não tenha mencionado se isso estará amplamente disponível no catálogo, a empresa afirmou que o Lossless está em “quase todas as músicas disponíveis” da plataforma.

Os assinantes receberão, segundo ela, uma notificação em seus dispositivos sobre a disponibilidade da função. Será possível ouvir as músicas nessa qualidade em smartphones, tablets e computadores, além de dispositivos que funcionam com o Spotify Connect.

Quando estiver disponível, bastará ir até “Configurações e privacidade”, “Qualidade de mídia” e selecionar se deseja ouvir áudio sem perdas apenas em redes Wi-Fi, em redes celulares ou só em downloads — e será preciso habilitar isso manualmente em todos os seus aparelhos.

A novidade chegará gradualmente para mais de 50 países até o mês que vem, sendo que assinantes de Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca e Suécia já estão a recebendo.

Antes tarde do que nunca, não é mesmo? 🙃

via TechCrunch