Spotify finalmente anuncia chegada de áudio sem perdas (Lossless)

Pedro Henrique Nunes
10/09/2025 • 11:16
Leitura de 1 minuto

Parece mentira mas, depois de tantos anos aguardando, os usuários do Spotify finalmente agora poderão ouvir as suas músicas prediletas em qualidade Lossless (sem perdas) — algo que o Apple Music já traz suporte desde 2021!

A novidade, anunciada hoje, permitirá que os assinantes Premium do serviço de streaming possam curtir as faixas em até 24 bits/44,1 kHz FLAC. Ainda que não tenha mencionado se isso estará amplamente disponível no catálogo, a empresa afirmou que o Lossless está em “quase todas as músicas disponíveis” da plataforma.

Os assinantes receberão, segundo ela, uma notificação em seus dispositivos sobre a disponibilidade da função. Será possível ouvir as músicas nessa qualidade em smartphones, tablets e computadores, além de dispositivos que funcionam com o Spotify Connect.

Quando estiver disponível, bastará ir até “Configurações e privacidade”, “Qualidade de mídia” e selecionar se deseja ouvir áudio sem perdas apenas em redes Wi-Fi, em redes celulares ou só em downloads — e será preciso habilitar isso manualmente em todos os seus aparelhos.

A novidade chegará gradualmente para mais de 50 países até o mês que vem, sendo que assinantes de Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca e Suécia já estão a recebendo.

Antes tarde do que nunca, não é mesmo? 🙃

via TechCrunch

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
