Supostos benchmarks do A19 Pro superam resultados do chip M2

Ao anunciar o chip A19 Pro, que alimenta os recém-anunciados iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air, a Apple afirmou que a sua CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 6 núcleos é mais rápida do que a de qualquer smartphone — sem entrar, como de costume, em detalhes sobre os ganhos de desempenho esperados.
Agora, um dia após os novos aparelhos serem apresentados, os supostos primeiros resultados de benchmark do A19 Pro são de 9.700 pontos no teste multi-core do Geekbench 6. Para efeito de comparação, isso representa uma melhoria de 14% em relação ao resultado verificado no A18 Pro (iPhones 16 Pro e 16 Pro Max) .
Também foi divulgado um benchmark do desempenho gráfico da GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 6 núcleos do A19 Pro, cujo resultado foi de 45.657 pontos no teste Geekbench 6 Metal.
Isso é 40% melhor do que a pontuação do chip A18 Pro no mesmo teste e um avanço em relação aos resultados do chip M2, além de se equiparar aos do M3.
Também foi divulgado um benchmark preliminar para o chip A19, que empurra o iPhone 17 — o qual bateu 8.810 pontos no teste multi-core, cerca de 7% mais rápido do que o A18.
A melhora bastante modesta no desempenho da CPU em relação ao modelo do ano passado pode ser explicada pelo fato de tanto o A19 quanto o A18 usarem um processo de produção de 3 nanômetros — com alguns aprimoramentos no chip mais novo.
Vale ressaltar que todas essas pontuações de benchmark são preliminares e também não há como confirmar em quais condições os testes foram realizados, de modo que futuros testes poderão apresentar resultados diferentes.
via Gizmochina
Notas de rodapé
- 1Central processing unit, ou unidade central de processamento.
- 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.