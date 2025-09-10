Supostos benchmarks do A19 Pro superam resultados do chip M2

Ao anunciar o chip A19 Pro, que alimenta os recém-anunciados iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air, a Apple afirmou que a sua CPU de 6 núcleos é mais rápida do que a de qualquer smartphone — sem entrar, como de costume, em detalhes sobre os ganhos de desempenho esperados.

Agora, um dia após os novos aparelhos serem apresentados, os supostos primeiros resultados de benchmark do A19 Pro são de 9.700 pontos no teste multi-core do Geekbench 6. Para efeito de comparação, isso representa uma melhoria de 14% em relação ao resultado verificado no A18 Pro (iPhones 16 Pro e 16 Pro Max) .

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max Geekbench CPU scores.



iPhone 17

Single-core: 3608

Multi-core: 8810

– LPDDR5x 8GB RAM, Bionic A19 chip, USB 2 port, NVMe storage



iPhone Air

Single-core: 3674

Multi-core: 8824

– LPDDR5x 12GB RAM, Bionic A19 Pro chip, USB… pic.twitter.com/w1VLKfzwXv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 10, 2025

Também foi divulgado um benchmark do desempenho gráfico da GPU de 6 núcleos do A19 Pro, cujo resultado foi de 45.657 pontos no teste Geekbench 6 Metal.

Isso é 40% melhor do que a pontuação do chip A18 Pro no mesmo teste e um avanço em relação aos resultados do chip M2, além de se equiparar aos do M3.

iPhone 17 Pro has MORE GRAPHICS POWER than M2 MacBook Air.. this is just BONKERS 🤯 pic.twitter.com/8y6UMNFj82 — Apple Design (@TheAppleDesign) September 10, 2025 O iPhone 17 Pro tem MAIS POTÊNCIA GRÁFICA que o MacBook Air M2… isso é simplesmente INCRÍVEL! 🤯 if true, the A19 Pro is literally as good as the M3 GPU



that's an insane upgrade over the A18 Pro, seems like Apple focused only on GPU upgrades, gotta see 3D Mark though pic.twitter.com/xAjkQxxnWp — Sankew (@Sankew06) September 10, 2025 Se for verdade, o A19 Pro é literalmente tão bom quanto a GPU do M3.

Essa é uma atualização absurda em relação ao A18 Pro. Parece que a Apple se concentrou apenas em atualizações de GPU. Preciso ver o 3D Mark.

Também foi divulgado um benchmark preliminar para o chip A19, que empurra o iPhone 17 — o qual bateu 8.810 pontos no teste multi-core, cerca de 7% mais rápido do que o A18.

A melhora bastante modesta no desempenho da CPU em relação ao modelo do ano passado pode ser explicada pelo fato de tanto o A19 quanto o A18 usarem um processo de produção de 3 nanômetros — com alguns aprimoramentos no chip mais novo.

Vale ressaltar que todas essas pontuações de benchmark são preliminares e também não há como confirmar em quais condições os testes foram realizados, de modo que futuros testes poderão apresentar resultados diferentes.

