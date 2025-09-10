Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Supostos benchmarks do A19 Pro superam resultados do chip M2

Luiz Gustavo Ribeiro
10/09/2025 • 16:27
Chip A19 Pro

Ao anunciar o chip A19 Pro, que alimenta os recém-anunciados iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air, a Apple afirmou que a sua CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 6 núcleos é mais rápida do que a de qualquer smartphone — sem entrar, como de costume, em detalhes sobre os ganhos de desempenho esperados.

Publicidade

Agora, um dia após os novos aparelhos serem apresentados, os supostos primeiros resultados de benchmark do A19 Pro são de 9.700 pontos no teste multi-core do Geekbench 6. Para efeito de comparação, isso representa uma melhoria de 14% em relação ao resultado verificado no A18 Pro (iPhones 16 Pro e 16 Pro Max) .

Também foi divulgado um benchmark do desempenho gráfico da GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 6 núcleos do A19 Pro, cujo resultado foi de 45.657 pontos no teste Geekbench 6 Metal.

Isso é 40% melhor do que a pontuação do chip A18 Pro no mesmo teste e um avanço em relação aos resultados do chip M2, além de se equiparar aos do M3.

O iPhone 17 Pro tem MAIS POTÊNCIA GRÁFICA que o MacBook Air M2… isso é simplesmente INCRÍVEL! 🤯
Se for verdade, o A19 Pro é literalmente tão bom quanto a GPU do M3.
Essa é uma atualização absurda em relação ao A18 Pro. Parece que a Apple se concentrou apenas em atualizações de GPU. Preciso ver o 3D Mark.

Também foi divulgado um benchmark preliminar para o chip A19, que empurra o iPhone 17 — o qual bateu 8.810 pontos no teste multi-core, cerca de 7% mais rápido do que o A18.

Publicidade

A melhora bastante modesta no desempenho da CPU em relação ao modelo do ano passado pode ser explicada pelo fato de tanto o A19 quanto o A18 usarem um processo de produção de 3 nanômetros — com alguns aprimoramentos no chip mais novo.

Vale ressaltar que todas essas pontuações de benchmark são preliminares e também não há como confirmar em quais condições os testes foram realizados, de modo que futuros testes poderão apresentar resultados diferentes.

via Gizmochina

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple ficou com 15% do mercado global de vestíveis no 2º trimestre de 2025, atrás de HUAWEI e Xiaomi
Posts relacionados