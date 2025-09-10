Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Tinder lança recurso Modos para filtrar preferências de conexão

Luiz Gustavo Ribeiro
10/09/2025 • 19:51
Divulgação/Tinder
Modos no Tinder

O Tinder apresentou hoje uma função chamada Modos (Modes), permitindo que os usuários estabeleçam conexões conforme suas preferências e encontrem pessoas que combinem melhor com seu estilo.

Publicidade

Eles estão disponíveis a partir de uma nova barra de navegação na parte superior da tela inicial, facilitando a alternância entre os seguintes Modos: Para Você, Encontro Duplo e Universitário.

Basicamente, o Modo Para Você oferece a experiência clássica do Tinder, permitindo que você veja todas as pessoas ao seu redor em um só lugar. Já os Modos Encontro Duplo e Universitário permitem que você filtre ainda mais a seleção de pessoas.

Posts relacionados

Falando especificamente do Modo Encontro Duplo, ele oferece um espaço dedicado para visualizar outros casais, facilitando a conexão com usuários que buscam o mesmo tipo de combinação.

Publicidade

Já o Modo Universitário se baseia no Tinder U, disponível inicialmente só nos Estados Unidos. Ao contrário deste último, porém, ele opera como um modo independente, reunindo outros usuários universitários em um só lugar — com a opção de visualizar dados específicos como onde alguém estuda, ano de formatura, curso, vida social, etc.

A barra de navegação dos Modos e o Modo Encontro Duplo já estão disponíveis globalmente — tanto para iOS quanto para Android —, enquanto o Modo Universitário será disponibilizado gradualmente para usuários elegíveis dos EUA. O Tinder também planeja introduzir mais Modos, atendendo a mais interesses e formas de conexão.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

★ Vídeo: QCY Melobuds N70, ótimo custo-benefício com recursos de fones premium
Próx. Post

John Ortiz estará no elenco regular da 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+
Posts relacionados