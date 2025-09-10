Tinder lança recurso Modos para filtrar preferências de conexão

O Tinder apresentou hoje uma função chamada Modos (Modes), permitindo que os usuários estabeleçam conexões conforme suas preferências e encontrem pessoas que combinem melhor com seu estilo.

Eles estão disponíveis a partir de uma nova barra de navegação na parte superior da tela inicial, facilitando a alternância entre os seguintes Modos: Para Você, Encontro Duplo e Universitário.

Basicamente, o Modo Para Você oferece a experiência clássica do Tinder, permitindo que você veja todas as pessoas ao seu redor em um só lugar. Já os Modos Encontro Duplo e Universitário permitem que você filtre ainda mais a seleção de pessoas.

Falando especificamente do Modo Encontro Duplo, ele oferece um espaço dedicado para visualizar outros casais, facilitando a conexão com usuários que buscam o mesmo tipo de combinação.

Já o Modo Universitário se baseia no Tinder U, disponível inicialmente só nos Estados Unidos. Ao contrário deste último, porém, ele opera como um modo independente, reunindo outros usuários universitários em um só lugar — com a opção de visualizar dados específicos como onde alguém estuda, ano de formatura, curso, vida social, etc.

A barra de navegação dos Modos e o Modo Encontro Duplo já estão disponíveis globalmente — tanto para iOS quanto para Android —, enquanto o Modo Universitário será disponibilizado gradualmente para usuários elegíveis dos EUA. O Tinder também planeja introduzir mais Modos, atendendo a mais interesses e formas de conexão.

via TechCrunch