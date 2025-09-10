★ Vídeo: QCY Melobuds N70, ótimo custo-benefício com recursos de fones premium

No comecinho deste ano, conheci e fiz um vídeo sobre os headphones QCY H3 Pro (depois também publicamos um review deles por aqui) e me surpreendi positivamente com a marca.
Desta vez, não foi diferente. No vídeo de hoje, trago-lhes um unboxing + hands-on dos QCY MeloBuds N70 — os mais recentes earbuds TWS lançados por eles. Confira:
Esses fones trazem dois drivers dinâmicos com tweeters MEMS, cancelamento ativo de ruído de até 56dB com três microfones, suporte a áudio Hi-Res com codec LDAC, conectividade multiponto com Bluetooth 6.0 e uma bateria com autonomia de até 50 horas.
Mas o que mais me surpreendeu neles é o excelente custo-benefício aliado a recursos premium que não costumamos ver em fones dessa categoria, como recarga sem fio no seu estojo, detecção intra-auricular e resistência lPX5. Muito bom!
Os QCY MeloBuds N70 estão à venda no AliExpress e na Shopee, em versões preta, titânio (cinza) ou roxa.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.