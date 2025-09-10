Navegue

★ Vídeo: QCY Melobuds N70, ótimo custo-benefício com recursos de fones premium

Rafael Fischmann
10/09/2025 • 19:00
Leitura de 1 minuto

No comecinho deste ano, conheci e fiz um vídeo sobre os headphones QCY H3 Pro (depois também publicamos um review deles por aqui) e me surpreendi positivamente com a marca.

Desta vez, não foi diferente. No vídeo de hoje, trago-lhes um unboxing + hands-on dos QCY MeloBuds N70 — os mais recentes earbuds TWS lançados por eles. Confira:

YouTube video
Esses fones trazem dois drivers dinâmicos com tweeters MEMS, cancelamento ativo de ruído de até 56dB com três microfones, suporte a áudio Hi-Res com codec LDAC, conectividade multiponto com Bluetooth 6.0 e uma bateria com autonomia de até 50 horas.

Mas o que mais me surpreendeu neles é o excelente custo-benefício aliado a recursos premium que não costumamos ver em fones dessa categoria, como recarga sem fio no seu estojo, detecção intra-auricular e resistência lPX5. Muito bom!

Os QCY MeloBuds N70 estão à venda no AliExpress e na Shopee, em versões preta, titânio (cinza) ou roxa.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
