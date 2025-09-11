Navegue

AirPods Pro 3 não virão com cabo de recarga na caixa — inclusive no Brasil

Luiz Gustavo Ribeiro
11/09/2025 • 14:00
AirPods Pro 3 e iPhone

Quando a Apple lançou os AirPods 4, em setembro do ano passado, nós logo notamos que os fones vendidos no Brasil eram os únicos a ainda vir com o cabo de recarga na caixa — assim como os AirPods Pro 2 —, diferentemente de muitos outros países onde é necessário adquiri-lo separadamente.

Agora, com o lançamento dos AirPods Pro 3, a Apple tratou de acabar de vez com essa “regalia” (haja aspas nisso). Conforme visto na página de venda dos novos fones, logo abaixo da seção de “conteúdo da caixa”, há um aviso de que eles não acompanham o cabo de recarga USB-C e nem adaptador de energia. A mudança, desta vez, abrange todos os países onde os fones são vendidos.

Página de venda dos AirPods Pro 3 na Apple Store Online brasileira

Como os AirPods Pro 3 possuem uma porta USB-C, você pode recarregá-los usando qualquer cabo USB-C. Também é possível usar um carregador sem fio MagSafe ou compatível com Qi — incluindo o carregador magnético do Apple Watch.

Naturalmente, muitos já estavam “acostumados” com a ausência do adaptador de energia na caixa de iPhones, iPads e AirPods — mas não com a falta do cabo de recarga. Opiniões? 😶

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
