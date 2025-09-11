Apple enviou alertas sobre ataques de spyware a dispositivos na França, confirma governo

O governo francês confirmou que a Apple enviou recentemente notificações de ameaça a indivíduos no país cujos dispositivos teriam sido alvo do que chamam de um spyware mercenário.

Segundo o CERT-FR, unidade governamental de resposta a incidentes de cibersegurança, a empresa de Cupertino disparou uma nova leva de alertas para clientes que podem ter sido comprometidos. A notificação, se recebida, significa que ao menos um dispositivo vinculado à conta iCloud do usuário foi especificamente visado em tentativas de ataques.

Softwares como Pegasus, Predator, Graphite e Triangulation são citados pelo órgão francês como exemplos desse tipo de ameaça, tida como altamente sofisticada e capaz de atingir jornalistas, advogados, ativistas, políticos e outros profissionais em funções consideradas estratégicas.

Ainda não há clareza sobre quantas pessoas receberam a notificação nem qual (ou mesmo quais) spyware foi utilizado na campanha mais recente. Procurada, a Apple não comentou o caso.

A Maçã costuma enviar esse tipo de alerta em diferentes países. Nos últimos meses, usuários no Irã, na Índia, na Europa e em outras regiões do globo também foram notificados sobre tentativas semelhantes.

Em 2021, o presidente francês Emmanuel Macron chegou a trocar de celular após suspeitas de ataque do Pegasus.

via TechCrunch