Apple South Coast Plaza é fechada para reformas; loja temporária é aberta

A Apple anunciou que mais uma de suas lojas passará por reformas: a Apple South Coast Plaza, localizada na cidade de Costa Mesa, no estado da Califórnia (Estados Unidos).
Para compensar a interdição do estabelecimento, a Maçã abriu uma loja temporária no mesmo shopping one a Apple South Coast Plaza fica localizada — e que também dá o seu nome.
Esse espaço temporário ficará aberto até o fim das reformas, que não têm data para acabar — mas provavelmente durarão alguns meses. Segundo a Maçã, ele fica no mesmo corredor que a loja original.
Mudamos, mas vamos ficar por perto. Encontre nosso lar temporário, logo no final do corredor, à direita nossa localização original.
Inaugurada em 2001, a Apple South Coast Plaza foi uma das primeiras lojas inauguradas pela companhia, que hoje conta com mais de 500 estabelecimentos em todo o mundo.
Além de atualizar a página oficial da loja com informações sobre a reforma, a Maçã também enviou um email para alguns usuários alertando-os sobre a interdição.
