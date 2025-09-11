Navegue

Apple South Coast Plaza

Apple South Coast Plaza é fechada para reformas; loja temporária é aberta

Bruno Cardoso
11/09/2025 • 13:29
Leitura de 1 minuto

A Apple anunciou que mais uma de suas lojas passará por reformas: a Apple South Coast Plaza, localizada na cidade de Costa Mesa, no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Para compensar a interdição do estabelecimento, a Maçã abriu uma loja temporária no mesmo shopping one a Apple South Coast Plaza fica localizada — e que também dá o seu nome.

Esse espaço temporário ficará aberto até o fim das reformas, que não têm data para acabar — mas provavelmente durarão alguns meses. Segundo a Maçã, ele fica no mesmo corredor que a loja original.

Mudamos, mas vamos ficar por perto. Encontre nosso lar temporário, logo no final do corredor, à direita nossa localização original.

Inaugurada em 2001, a Apple South Coast Plaza foi uma das primeiras lojas inauguradas pela companhia, que hoje conta com mais de 500 estabelecimentos em todo o mundo.

Além de atualizar a página oficial da loja com informações sobre a reforma, a Maçã também enviou um email para alguns usuários alertando-os sobre a interdição.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
