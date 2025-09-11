Apple TV+ renova a série “Berlin ER” para uma segunda temporada

Tendo estreado no primeiro semestre deste ano, a série “Emergência – Berlim” (“Berlin ER”) foi renovada pelo Apple TV+. A produção alemã, que é criada pelo ex-médico plantonista Samuel Jefferson, ganhará uma segunda temporada com mais oito episódios no serviço de streaming.

Publicidade

Com alta aprovação da crítica especializada e indicada a vários prêmios na Alemanha, “Emergência – Berlim” é protagonizada por Haley Louise Jones e Slavko Popadić, e mostra a luta da jovem Dra. Parker (Jones) para administrar uma sala de emergência caótica no hospital mais lotado de Berlim.

Quando tenta implementar as reformas necessárias, Parker é confrontada com a resistência da equipe hospitalar mal paga, mal equipada e cronicamente cansada — que só sobrevive com uma dose indispensável de humor negro. No entanto, diante de um sistema de saúde cada vez mais impiedoso, a equipe deve deixar de lado suas diferenças e se unir para salvar vidas.

Contando com Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm como produtores executivos e com Alex Schaad e Fabian Möhrke na direção, a série ainda tem nomes como Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer e Benjamin Radjaipour no elenco.

A data de estreia da próxima temporada ainda não foi divulgada pelo serviço de streaming.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.