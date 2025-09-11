Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple TV+ renova a série “Berlin ER” para uma segunda temporada

Douglas Nascimento
11/09/2025 • 13:00
Divulgação/Apple
091025_Berlin_ER_Season_Two_Announcement_Big_Image_01

Tendo estreado no primeiro semestre deste ano, a série “Emergência – Berlim” (“Berlin ER”) foi renovada pelo Apple TV+. A produção alemã, que é criada pelo ex-médico plantonista Samuel Jefferson, ganhará uma segunda temporada com mais oito episódios no serviço de streaming.

Publicidade

Com alta aprovação da crítica especializada e indicada a vários prêmios na Alemanha, “Emergência – Berlim” é protagonizada por Haley Louise Jones e Slavko Popadić, e mostra a luta da jovem Dra. Parker (Jones) para administrar uma sala de emergência caótica no hospital mais lotado de Berlim.

Quando tenta implementar as reformas necessárias, Parker é confrontada com a resistência da equipe hospitalar mal paga, mal equipada e cronicamente cansada — que só sobrevive com uma dose indispensável de humor negro. No entanto, diante de um sistema de saúde cada vez mais impiedoso, a equipe deve deixar de lado suas diferenças e se unir para salvar vidas.

Contando com Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm como produtores executivos e com Alex Schaad e Fabian Möhrke na direção, a série ainda tem nomes como Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer e Benjamin Radjaipour no elenco.

A data de estreia da próxima temporada ainda não foi divulgada pelo serviço de streaming.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Recurso Tradução ao Vivo, dos AirPods, ficará de fora da UE no lançamento do iOS 26
Próx. Post

Apple South Coast Plaza é fechada para reformas; loja temporária é aberta
Posts relacionados