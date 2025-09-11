Navegue

Atualização do Overcast traz interface redesenhada para o iOS 26

Douglas Nascimento
11/09/2025 • 08:30

O popular aplicativo de gerenciamento de podcasts Overcast lançou ontem uma grande atualização tendo como foco o iOS 26, que será liberado oficialmente para usuários finais na próxima segunda-feira.

A ideia é adotar as mudanças visuais implementadas pela Apple no novo sistema — especialmente o design baseado no Liquid Glass, com o estilo de botões e a barra nativa do iOS 26 por toda parte.

A exemplo de apps como o Apple Music, por exemplo, agora o miniplayer do software é flutuante — embora ainda seja possível retornar ao design clássico na opção “Personalizar Tela Inicial”.

As telas de reprodução e as telas de informações do episódio agora também foram reorganizadas, tendo ganhado os controles nativos da barra de ferramentas projetados para o novo iOS.

Overcast

O seletor de velocidade do app, que ganhou um ícone de “vidro” atualizado, também foi melhorado, passando a oferecer incrementos de 0,1 segundo num intervalo que vai dos 0,5s aos 3s.

A atualização, que também é compatível com o iOS 18, também traz uma série de pequenas correções, podendo ser baixada gratuitamente na App Store.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
