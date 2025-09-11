Como adicionar e gerenciar os relógios mundiais no app Relógio [iPhone, iPad e Mac]

Engana-se quem pensa que o aplicativo Relógio (Clock) dos iPhones, iPads e Macs serve apenas para ativar ou desativar alarmes. Na verdade, ele também engloba outras funções, como cronômetro, timers e relógio mundial.
Nesse último caso, é possível facilmente adicionar e acompanhar os relógios dos mais diversos locais do mundo. Confira como utilizar isso na prática! 🌎
Com o app aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, toque/clique na aba “Relógio” para ver os relógios mundiais que foram adicionados automaticamente.
Se quiser adicionar um novo, vá até o “+” (no canto superior direito) e digite um local ou selecione um da lista.
Para reordená-los no iPhone/iPad, toque em “Editar” (no canto superior esquerdo), na bolinha vermelha e em “Apagar” para excluir um local; para mudá-lo de lugar, arraste-o a partir do botão com três risquinhos para o novo local.
No Mac, clique com o botão direito do mouse e em “Apagar relógio”; para mudá-los de lugar, basta manter pressionado um deles e arrastar o quadro do relógio, na parte inferior da tela.