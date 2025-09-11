Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Shutterstock.com
Relógios na parede

Como adicionar e gerenciar os relógios mundiais no app Relógio [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
11/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Engana-se quem pensa que o aplicativo Relógio (Clock) dos iPhones, iPads e Macs serve apenas para ativar ou desativar alarmes. Na verdade, ele também engloba outras funções, como cronômetro, timers e relógio mundial.

Publicidade

Nesse último caso, é possível facilmente adicionar e acompanhar os relógios dos mais diversos locais do mundo. Confira como utilizar isso na prática! 🌎

Posts relacionados

Com o app aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, toque/clique na aba “Relógio” para ver os relógios mundiais que foram adicionados automaticamente.

Se quiser adicionar um novo, vá até o “+” (no canto superior direito) e digite um local ou selecione um da lista.

Publicidade

Para reordená-los no iPhone/iPad, toque em “Editar” (no canto superior esquerdo), na bolinha vermelha e em “Apagar” para excluir um local; para mudá-lo de lugar, arraste-o a partir do botão com três risquinhos para o novo local.

No Mac, clique com o botão direito do mouse e em “Apagar relógio”; para mudá-los de lugar, basta manter pressionado um deles e arrastar o quadro do relógio, na parte inferior da tela.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como desativar só o próximo alarme do despertador (modo Sono) no iPhone ou iPad
Posts relacionados