Como desativar só o próximo alarme do despertador (modo Sono) no iPhone ou iPad

Talvez uma das funções mais usadas em qualquer smartphone, o despertador fez com que muita gente aposentasse os seus velhos relógios de cabeceira em detrimento desses aparelhos.

Com o iPhone, é superfácil escolher uma música para ser tocada quando o alarme soar e desativar o adiamento deles, por exemplo.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode desativar apenas o próximo alarme do despertador com o modo Sono ativado, sem que seja necessário mudar os ajustes já feitos nele anteriormente. Confira! ⏰

Abra o app Relógio (Clock); Toque na aba “Alarmes”; Selecione “Alterar” ao lado do seu alarme, no topo da tela; Em “Opções de Alarme”, desmarque “Alarme”; Toque em “OK” e depois em “Alterar Apenas o Próximo Alarme”.

Bem simples, não é mesmo?