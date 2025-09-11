Navegue

Terang Bulan Gallery / Shutterstock.com
Alarmes do app Relógio, do iOS

Como desativar só o próximo alarme do despertador (modo Sono) no iPhone ou iPad

Pedro Henrique Nunes
11/09/2025 • 07:30
Talvez uma das funções mais usadas em qualquer smartphone, o despertador fez com que muita gente aposentasse os seus velhos relógios de cabeceira em detrimento desses aparelhos.

Com o iPhone, é superfácil escolher uma música para ser tocada quando o alarme soar e desativar o adiamento deles, por exemplo.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode desativar apenas o próximo alarme do despertador com o modo Sono ativado, sem que seja necessário mudar os ajustes já feitos nele anteriormente. Confira! ⏰

  1. Abra o app Relógio (Clock);
  2. Toque na aba “Alarmes”;
  3. Selecione “Alterar” ao lado do seu alarme, no topo da tela;
  4. Em “Opções de Alarme”, desmarque “Alarme”;
  5. Toque em “OK” e depois em “Alterar Apenas o Próximo Alarme”.

Bem simples, não é mesmo?

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
