Executivos da Apple desafiam entrevistadores a entortar o iPhone Air

Bruno S. Gentile
11/09/2025 • 17:19

Executivos da Apple afirmaram, em entrevista ao Tom’s Guide, que o iPhone Air, apresentado esta semana junto aos iPhones 17, “supera as métricas internas de resistência a dobras”. As declarações foram dadas por John Ternus (chefe de hardware) e Greg Joswiak (chefe de marketing).

Durante a conversa, Joswiak chegou a entregar o aparelho a jornalistas e pediu que tentasse entortá-lo. O teste resultou em uma leve flexão, mas o dispositivo voltou ao formato original sem sofrer danos.

YouTube video

Ternus destacou que o iPhone Air “é mais durável do que qualquer iPhone já feito”, graças ao uso de titânio grau 5 e ao novo Ceramic Shield 2 — material que, segundo a Maçã, é três vezes mais resistente que a geração anterior.

Durante a entrevista também foi relembrado o histórico do chamado bendgate, quando o iPhone 6 Plus, de 2014, entortava com facilidade. Segundo a Apple, o novo design do iPhone Air elimina esse risco.

A durabilidade do iPhone Air, entretanto, só poderá ser comprovada, de fato, com o uso cotidiano, quando o dispositivo chegar às mãos dos consumidores ao fim desse mês.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
