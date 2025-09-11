Navegue

Gmail ganha nova aba dedicada para compras online e rastreio de pedidos

Bruno S. Gentile
11/09/2025 • 15:58
Leitura de 1 minuto

O Google anunciou novidades no Gmail voltadas para as festas de fim de ano, conhecidas por representarem uma intensa temporada de compras em todo o mundo. O serviço de email passará a contar com uma aba Compras, que reúne em só lugar todos os emails relacionados a pedidos e entregas.

A nova visualização permitirá acompanhar pacotes em trânsito e até pedidos antigos de forma organizada. Mesmo com a mudança, os pacotes que estiverem prestes a chegar (em até 24 horas) continuarão aparecendo como cartões no topo da caixa de entrada principal, com atalhos rápidos para visualizar o item ou rastrear a entrega. No aplicativo, a aba pode ser acessada pelo menu lateral.

Além disso, a aba Promoções ganhará um filtro de “mais relevantes”, priorizando mensagens de marcas e remetentes com os quais o usuário mais interage. O Gmail também passará a exibir alertas para ofertas prestes a expirar, ajudando a não perder descontos em tempo limitado. Ainda será possível manter a exibição atual ordenada por “mais recentes”

As novidades começarão a ser liberadas ao longo das próximas semanas em contas pessoais do Gmail no mundo todo, tanto na versão web quanto em aplicativos móveis.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
