Google destaca geração de vídeos do Gemini em peça alfinetando o iPhone

Douglas Nascimento
11/09/2025 • 11:23
Leitura de 1 minuto

Aproveitando todo o hype em torno dos novos lançamentos da Apple, o Google aproveitou para lançar mais um comercial da série #BestPhonesForever — desta vez, com foco no Gemini e seus recursos de inteligência artificial (IA).

Melhor amigo do iPhone, o Pixel encontra o companheiro dentro de um balde com milho e o questiona se está tudo bem. O aparelho da Maçã afirma que sim, mas destaca estar enfrentando problemas para ensinar suas galinhas a cantar.

Ele se referia a um vídeo com galinhas cantando exibido pelo aparelho do Google, que logo afirmou se tratar de uma criação do Gemini — sua inteligência artificial que é capaz de criar com facilidade vídeos realistas e com áudio.

Surpreso, o iPhone questiona se o vídeo de tartarugas comandando um banco de investimentos também foi gerado pelo Gemini — uma vez que ele também estava tentando concretizar algo do gênero no mundo real.

Embora não seja especificamente sobre os novos iPhones, o vídeo enfatiza o atraso da Apple em relação a recursos mais avançados de IA — mesmo com o iminente lançamento do iOS 26, que trará poucas novidades nessa seara.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
