Grid Studio celebra 5 anos com promoções em quadros icônicos!

Bruno S. Gentile
11/09/2025 • 14:31
A Grid Studio, famosa por transformar eletrônicos clássicos em obras de arte, inicia hoje sua promoção de aniversário de 5 anos, oferecendo 20% de desconto em todo o site. O desconto pode ser aplicado usando o código GRID5, exceto em produtos que já estão em oferta.

Além disso, alguns dos quadros mais populares receberam reduções adicionais: o GRID® 4S sai de US$139 por US$99; o GRID® Game Boy Color, de US$199 por US$149; o GRID® 1 (iPhone 2G), de US$399 por US$299; e o GRID® NES Controller, de US$169 por US$99.

GRID® 1 (iPhone 2G)

O primeiro iPhone, de 2007, revolucionou o mercado de telefones móveis e deu início a uma nova era. A desmontagem detalha cada parte do dispositivo tão simbólico em um quadro para colecionador.

GRID® 4S

Um dos modelos mais marcantes, o iPhone 4S foi o modelo que apresentou a Siri ao mundo. No quadro, cada componente do aparelho aparece organizado em moldura, transformando o hardware do aparelho em uma obra de arte.

GRID® Game Boy Color

Lançado em 1998, o portátil da Nintendo marcou gerações de jogadores. A versão da Grid Studio emoldura seus botões, tela e placa, trazendo de volta um dos consoles mais queridos da história.

GRID® NES Controller

O controle do Nintendo Entertainment System (NES), lançado em 1985, é lembrado por milhões de fãs de videogame. Na obra, aparece desmontado e emoldurado, preservando um dos maiores símbolos da história do mundo gamer.

Para o público brasileiro, é importante lembrar que a Grid Studio envia os quadros para o nosso país, mas a compra é feita em dólar e pode estar sujeita a impostos.

Também é importante ter em mente que essa promoção vai só até o dia 17/9 — então, se você já estava de olho em um dos quadros da Grid Studio, não perca tempo!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

