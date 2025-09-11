Navegue

Leitura de 2 minuto

iPhone Air era sonho antigo na Apple e deixará compradores indecisos, dizem executivos

Douglas Nascimento
11/09/2025 • 09:31
Lateral/botões do "iPhone 17 Air"

Após a euforia que foi o evento (pré-gravado) de lançamento dos novos iPhones, executivos da Apple (incluindo o próprio Tim Cook) concederam uma entrevista ao The Wall Street Journal na qual falaram um pouco sobre o iPhone Air, que é a grande novidade na linha de smartphones da empresa deste ano.

De acordo com Molly Anderson, vice-presidente de design industrial da Apple, o Air era um sonho antigo na empresa. Alan Dye, vice-presidente de design de interface humana da Maçã disse que, o Air representa mais um passo “em direção àquele pedaço de vidro singular de que Steve Jobs falou no passado”.

Eles também falaram sobre o dilema que será enfrentado por alguns criadores de conteúdo, fotógrafos e outros profissionais: a escolha entre um dos modelos Pro (com seu conjunto de câmeras mais poderoso e melhor bateria), e o Air (com seu design ultrafino). “Eu gosto que seja uma escolha difícil”, disse Anderson.

Antes do lançamento, o questionamento era se o iPhone Air seria posicionado mais como um substituto do modelo “Plus” ou como uma verdadeira alternativa à linha Pro. A quantidade de RAM 1 Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. e a presença do chip mais poderoso (bem como também seu preço) certamente o colocam mais nessa segunda categoria.

E conversas com executivos da Apple e alguns criadores parecem mostrar que a Apple poderá colocar mesmo essa dúvida na cabeça das pessoas. O criador da marca de skates Lev Tanju, por exemplo, disse que usa muito o zoom do modelo Pro Max, mas afirmou que talvez terá que filmar as coisas mais de perto agora.

O que o CEO vai usar?

Cook, ao ser questionado, afirmou que a escolha entre o Air e o 17 Pro dependerá de como ele se sente. Reconhecendo seus privilégios únicos de trabalhar em um escritório, o CEO 2 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple disse que pegará o telefone mais fino caso queira “flutuar pelo ar” — uma alusão ao nome do aparelho, obviamente.

Mesmo com a conversa sendo sobre o iPhone Air, o possível iPhone dobrável que a Apple está preparando também entrou na pauta, uma vez que a Maçã possivelmente está usando tecnologias que poderão ser bastante úteis em um dobrável — que precisa ser bastante fino para acomodar duas camadas.

Sobre isso, Cook apenas se limitou a dizer que a Apple é muito boa em guardar segredos, preferindo manter o foco da entrevista no mais novo integrante da linha de iPhones da empresa.

  • 1
    Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório.
  • 2
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

