iPhone Air tem a primeira porta USB-C de titânio impressa em 3D

Em uma mudança no processo de fabricação tradicional do iPhone, o novo modelo ultrafino da Maçã apresenta, pela primeira vez, uma porta USB-C de titânio impressa em 3D, conforme revelado pela própria companhia.

Publicidade

A inovação de fabricação é a solução da Apple para o problema de criar um dispositivo ultrafino, mantendo a durabilidade e a funcionalidade.

Uma nova porta USB-C de titânio é impressa em 3D para ser mais fina e resistente, encaixando-se no design fino e usando 33% menos material do que um processo de forjamento convencional.

Para isso, foi usado um processo comumente conhecido como impressão 3D de metais, criando componentes camada por camada usando titânio em pó com base em modelos CAD . Esse processo permitiu que a Apple superasse o que muitos esperavam ser uma limitação para tornar o iPhone Air o mais fino possível.

Além disso, a escolha do titânio como material base, combinada com o processo de impressão 3D, resulta em uma porta não apenas mais fina, mas também mais resistente do que as alternativas tradicionais.

Publicidade

Vale a pena notar que essa técnica de fabricação parece ser exclusiva do iPhone Air — os iPhones 17, 17 Pro e 17 Pro Max parecem apresentar portas USB-C convencionais. Apesar disso, o titânio impresso em 3D não se limita ao smartphone ultrafino, já que a Maçã implementa técnicas de fabricação semelhantes para as caixas de titânio do Apple Watch Ultra 3 e dos modelos mais caros do Apple Watch Series 11.

Alinhamento da porta USB-C e do design

Ainda que seja uma obra de engenharia, algumas pessoas não deixaram de notar a posição da porta USB-C no iPhone Air, alegando que ela estaria desalinhada — algo notado até mesmo no modelo 3D do dispositivo fornecido pela própria Apple.

The USB-C port on the new iPhone Air is misaligned lol pic.twitter.com/kKZPiQNvJh — Shea (@concept_central) September 9, 2025 A porta USB-C do novo iPhone Air está desalinhada lol

Da mesma forma, alguns também se mostraram desapontados com o cálculo da curvatura do módulo (ou platô) da câmera em relação à curva do chassi em si.

How can @Apple mess up a simple corner radius calculation on the new iPhone Air?



So disappointing.



This never happened in the Jobs and Ive era. pic.twitter.com/ANqcn980wh — Tamas Bodo (@tamasbodo) September 10, 2025 Como a @Apple pode errar um cálculo simples de raio de canto no novo iPhone Air?

Que decepção.

Isso nunca aconteceu na era Jobs e Ive.

Outras pessoas, contudo, foram em defesa da empresa dizendo que o design de interfaces não é a mesma coisa que o design de dispositivos físicos.

via MacRumors