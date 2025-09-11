Navegue

Matthew Rhys entra para a 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
11/09/2025 • 21:49
Depositphotos/Image Press Agency
Ator Matthew Rhys

O ator Matthew Rhys foi escalado para estrelar, ao lado de Rachel Brosnahan e Jack Reynor, a segunda temporada da série “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), do Apple TV+.

Enquanto a primeira temporada foi baseada no romance bestseller de Scott Turow (de 1987), a segunda será baseada no thriller jurídico de estreia de Jo Murray, “Dissecation of a Murder”, que deverá ser lançado em 2026.

O thriller acompanha uma ambiciosa advogada de defesa (Brosnahan) que assume um caso de alto perfil. Rhys interpretará seu marido, o promotor do caso; Reynor será seu cliente, o réu.

“Presumed Innocent” é o segundo projeto de Rhys com o Apple TV+, após assumir o papel principal na próspera série “Widow’s Bay”, da criadora Katie Dippold.

Além de estrelar, Brosnahan será produtor executivo. Jake Gyllenhaal, protagonista da primeira temporada, é produtor executivo da segunda pela Nine Stories. Turow e Murray são coprodutores executivos.

A série é uma produção da Bad Robot e da David E. Kelley Productions, em associação com a Warner Bros. Television. Kelley atua como showrunner na segunda temporada ao lado de Erica Lipez, Rachel Rusch Rich, Matthew Tinker e Dustin Thomason.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Variety

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
