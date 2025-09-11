Oferta: iPhone 16e (128GB) com 38% de desconto!

O iPhone 16e serve como o smartphone de entrada na atual linha da Apple. Lançado recentemente, ele traz várias funções bacanas para quem quer um iPhone, mas não pode gastar tanto em um modelo 16 ou 16 Pro, por exemplo.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, uma câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, já disponível em português (Brasil).

Se você está atrás desse modelo, hoje a Fast Shop está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 128GB, nas cores preta ou branca. Ele está saindo por R$3.436,46 à vista!

iPhone 16e de 128GB



De R$5.219,10 por R$3.436,46 à vista

Ou R$3.230,27 no Pixhttps://t.co/XM2i3dJg0l — MM Ofertas (@MMOfertas) September 11, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$5.219,10 na mesma modalidade de pagamento, estamos diante de um desconto de quase 34%!

Para pagamentos no Pix, o preço fica ainda melhor: ele cai para R$3.230,27 — representando uma diferença de 38% em relação ao preço à vista praticado pela Apple Brasil.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

