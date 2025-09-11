Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Quarta temporada de “Fundação” é oficializada pelo Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
11/09/2025 • 16:41
Divulgação/Apple

Há quem já estava torcendo pela renovação de “Fundação” (“Foundation”) e, antes mesmo do final da terceira temporada, o Apple TV+ anunciou que a série de ficção científica de sucesso terá uma quarta temporada, com produção prevista para o início de 2026.

Publicidade

Lançada em meados de julho, a terceira temporada de “Foundation” vem recebendo elogios da crítica e do público, sendo celebrada como “o padrão ouro para toda a programação de ficção científica”. O episódio final da terceira temporada, vale notar, estreará amanhã, 12 de setembro.

Não existe série como “Foundation” e nos sentimos sortudos e honrados por levar a tocha adiante como coshowrunners na quarta temporada. Estamos ansiosos para dar continuidade à narrativa épica e emocionante que definiu as três primeiras temporadas da série e para trabalhar ao lado de alguns dos parceiros criativos mais talentosos e apaixonados do setor.

Ian Goldberg e David Kob, showrunners e produtores executivos de “Foundation”.

Descrita como “visualmente deslumbrante”, “de tirar o fôlego” e “um dos épicos de ficção científica mais abrangentes da TV”, a terceira temporada de “Foundation” é estrelada por Jared Harris e Lee Pace, além de Lou Llobell.

Também foram apresentados novos personagens e estrelas, incluindo a vencedora do Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, o vencedor do Oscar Troy Kotsur e Pilou Asbæk. A série conta ainda com o retorno dos membros do elenco Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.

Publicidade

Tem sido fantástico ver “Foundation” se tornar um fenômeno global, com fãs de todos os cantos do mundo. A cada nova temporada, a empolgação em torno deste épico de ficção científica pioneiro só aumenta devido à narrativa ousada e à arte coletiva deste elenco e equipe criativa extraordinariamente talentosos. Estamos animados para continuar explorando este universo juntos na quarta temporada.

Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+.

“Foundation” é inspirada na famosa trilogia de Isaac Asimov, sendo produzida pela Paramount Television Studios. Ian Goldberg e David Kob atuam como produtores executivos da quarta temporada, ao lado de Bill Bost, Michael Satrazemis, Robyn Asimov e David S. Goyer.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

iPhone Air tem a primeira porta USB-C de titânio impressa em 3D
Próx. Post

Executivos da Apple desafiam entrevistadores a entortar o iPhone Air
Posts relacionados