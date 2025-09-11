Quarta temporada de “Fundação” é oficializada pelo Apple TV+

Há quem já estava torcendo pela renovação de “Fundação” (“Foundation”) e, antes mesmo do final da terceira temporada, o Apple TV+ anunciou que a série de ficção científica de sucesso terá uma quarta temporada, com produção prevista para o início de 2026.

Lançada em meados de julho, a terceira temporada de “Foundation” vem recebendo elogios da crítica e do público, sendo celebrada como “o padrão ouro para toda a programação de ficção científica”. O episódio final da terceira temporada, vale notar, estreará amanhã, 12 de setembro.

Não existe série como “Foundation” e nos sentimos sortudos e honrados por levar a tocha adiante como coshowrunners na quarta temporada. Estamos ansiosos para dar continuidade à narrativa épica e emocionante que definiu as três primeiras temporadas da série e para trabalhar ao lado de alguns dos parceiros criativos mais talentosos e apaixonados do setor. —Ian Goldberg e David Kob, showrunners e produtores executivos de “Foundation”.

Descrita como “visualmente deslumbrante”, “de tirar o fôlego” e “um dos épicos de ficção científica mais abrangentes da TV”, a terceira temporada de “Foundation” é estrelada por Jared Harris e Lee Pace, além de Lou Llobell.

Também foram apresentados novos personagens e estrelas, incluindo a vencedora do Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, o vencedor do Oscar Troy Kotsur e Pilou Asbæk. A série conta ainda com o retorno dos membros do elenco Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.

Tem sido fantástico ver “Foundation” se tornar um fenômeno global, com fãs de todos os cantos do mundo. A cada nova temporada, a empolgação em torno deste épico de ficção científica pioneiro só aumenta devido à narrativa ousada e à arte coletiva deste elenco e equipe criativa extraordinariamente talentosos. Estamos animados para continuar explorando este universo juntos na quarta temporada. —Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+.

“Foundation” é inspirada na famosa trilogia de Isaac Asimov, sendo produzida pela Paramount Television Studios. Ian Goldberg e David Kob atuam como produtores executivos da quarta temporada, ao lado de Bill Bost, Michael Satrazemis, Robyn Asimov e David S. Goyer.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

