Leitura de 1 minuto

Recurso Tradução ao Vivo, dos AirPods, ficará de fora da UE no lançamento do iOS 26

Bruno Cardoso
11/09/2025 • 12:50
Live Translation

Um dos grandes chamarizes dos recém-anunciados AirPods Pro 3, o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) não estará disponível na União Europeia no seu lançamento, o qual está marcado para a semana que vem.

De acordo com a Apple em uma página de suporte, usuários não poderão aproveitar a novidade caso estejam fisicamente no território da UE (o que inclui Portugal) e tenham feito login com uma conta europeia em seus iPhones.

A Apple não forneceu uma razão explícita para isso mas, como destacado pelo MacRumors, é provável que isso tenha a ver com questões regulatórias — as quais podem ter relação com a Lei de Inteligência Artificial da UE e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, na sigla original).

A expectativa, no entanto, é que isso se trate de uma limitação temporária. Uma vez que a Apple atender aos requisitos da UE, os quais buscam entender como esses recursos de IA impactam a privacidade dos usuários europeus, a Tradução ao Vivo estará livre pra seu utilizada livremente — lembrando que além do português brasileiro, o recurso também funciona com o inglês (Estados Unidos e Reino Unido), o francês (França), o alemão e o espanhol (Espanha).

Empurrada pela Apple Intelligence, a Tradução ao Vivo também chegará, por meio do iOS 26, aos AirPods Pro 2 e aos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído, como comentamos aqui.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
