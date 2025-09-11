Recurso Tradução ao Vivo, dos AirPods, ficará de fora da UE no lançamento do iOS 26

Um dos grandes chamarizes dos recém-anunciados AirPods Pro 3, o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) não estará disponível na União Europeia no seu lançamento, o qual está marcado para a semana que vem.

De acordo com a Apple em uma página de suporte, usuários não poderão aproveitar a novidade caso estejam fisicamente no território da UE (o que inclui Portugal) e tenham feito login com uma conta europeia em seus iPhones.

A Apple não forneceu uma razão explícita para isso mas, como destacado pelo MacRumors, é provável que isso tenha a ver com questões regulatórias — as quais podem ter relação com a Lei de Inteligência Artificial da UE e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, na sigla original).

A expectativa, no entanto, é que isso se trate de uma limitação temporária. Uma vez que a Apple atender aos requisitos da UE, os quais buscam entender como esses recursos de IA impactam a privacidade dos usuários europeus, a Tradução ao Vivo estará livre pra seu utilizada livremente — lembrando que além do português brasileiro, o recurso também funciona com o inglês (Estados Unidos e Reino Unido), o francês (França), o alemão e o espanhol (Espanha).

Empurrada pela Apple Intelligence, a Tradução ao Vivo também chegará, por meio do iOS 26, aos AirPods Pro 2 e aos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído, como comentamos aqui.

