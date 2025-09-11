Navegue

Reportagem acusa Apple de alterar treinamento de suas IAs para não desagradar Donald Trump

A empresa, contudo, nega qualquer tipo de mudança na forma como lida com assuntos sensíveis
Logos da Apple/Apple Intelligence em frente a fundo vermelho

Uma longa reportagem publicada nesta semana pelo Politico acusa a Apple de alterar as diretrizes de treinamento dos seus modelos de inteligência artificial para evitar tópicos que possam chamar a atenção do governo de Donald Trump, que tem pressionado empresas nos Estados Unidos para que elas revertam políticas consideradas “woke”.

O veículo, que comparou duas versões distintas dessas diretrizes (uma do ano passado e outra de março de 2025), notou que a empresa fez alterações importantes envolvendo uma série de assuntos considerados polêmicos desde que o mandatário estadunidense reassumiu a presidência dos EUA, como políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês).

Essas diretrizes, vale notar, são repassadas para a TransPerfect, empresa de Barcelona (Espanha) responsável por analisar possíveis prompts e resultados de consultas dos modelos de IA da gigante de Cupertino — e que emprega mais de 200 pessoas só para fazer esse trabalho.

Mais especificamente, seções envolvendo temas como “racismo sistêmico” e “intolerância” teriam sido removidas. Além disso, tópicos envolvendo temas como vacinas, eleições e conflitos atuais (como os em Gaza e na Crimeia) teriam sido colocados em uma lista de assuntos “sensíveis”, a qual já contava com conteúdo envolvendo coisas como direitos da população LGBTQIA+ e controle de armas.

Ainda de acordo com o Politico, o documento de março também teria adicionado orientações sobre como os empregados da TransPerfect deveriam lidar com temas relacionados diretamente a Trump, embora não mencionasse nenhuma mudança nos modelos de IA em si.

Em resposta, a Apple rechaçou as acusações:

A Apple Intelligence é baseada em nossos princípios de IA Responsável, que orientam cada etapa, do treinamento à avaliação. Alegações de que mudamos essa abordagem ou política são completamente falsas.

Treinamos nossos próprios modelos e trabalhamos com fornecedores terceirizados para avaliá-los usando tópicos estruturados, incluindo tópicos sensíveis, para garantir que eles atendam a uma ampla gama de consultas dos usuários de forma responsável. Esses tópicos são moldados por nossos princípios e atualizados regularmente para continuar aprimorando nossos modelos.

O CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. e presidente da TransPerfect, Phil Shawe, também emitiu um comunicado:

Essas alegações são completamente falsas e as negamos da forma mais veemente possível. Recebemos regularmente diretrizes atualizadas para o nosso trabalho e, no último ano, foram fornecidas mais de 70 atualizações — nenhuma delas alterou qualquer política, que se manteve consistente.

A reportagem completa pode ser conferida nessa página.

