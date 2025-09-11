WhatsApp testa recibos de leitura azuis em todos os chats e mudança no seletor de GIFs

Em novas rodadas de testes, o WhatsApp está experimentando algumas mudanças sutis em sua interface, as quais certamente deverão aumentar a clareza em relação a determinados recursos, bem como tornar mais prática a adição de novas mídias às conversas.

Publicidade

A primeira mudança é bem sutil: uma maior consistência no marcador de recibo de leitura das mensagens. Tradicionalmente, ele era azul em todos os chats, mas com a adoção dos temas ele pode ser exibido na cor branca em conversas com determinados padrões de cor.

Essa mudança, porém, acabou confundindo alguns usuários, uma vez que acaba trazendo inconsistência entre diferentes conversas, e agora o WhatsApp está testando retomar o comportamento padrão para tornar os recibos de leitura azuis independentemente do tema definido.

De acordo com o WABetaInfo, que descobriu a novidade, o WhatsApp ainda não confirmou um lançamento definitivo dessa alteração. A plataforma provavelmente está monitorando o feedback dos usuários para decidir se disponibiliza ou não para todos a mudança no futuro.

Novo layout para o seletor de GIFs

O seletor de GIFs presente no teclado do WhatsApp também passará por uma mudança muito bem-vinda: ele passará a exibir três colunas de GIFs (e não mais apenas duas), aumentando a quantidade visível na tela e diminuindo a necessidade de rolagem.

Com a mudança, como destacou o site, não apenas passam a ser exibidos mais GIFs em termos de colunas como também horizontalmente, uma vez que a coluna adicional acaba diminuindo o tamanho de cada GIF que é exibido para alocar todos em conjunto na interface.