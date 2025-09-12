Navegue

Apple adia lançamento do iPhone Air na China por conta do eSIM

Bruno Cardoso
12/09/2025 • 09:28
Linha do iPhone Air com suas quatro cores

A Apple atualizou a página oficial do iPhone Air na China dando a entender que pré-venda do aparelho não começará mais hoje por lá. Ao que tudo indica, isso se dá devido ao fato de que o aparelho suporta apenas eSIMs — tecnologia historicamente rejeitada pelas operadoras locais.

Quando a empresa anunciou o seu modelo ultrafino, ela disse que ele estaria disponível na China continental por meio de uma parceria com a operadora China Unicom, com os usuários tendo que comparecer a uma loja física para fazer verificações de identidade e, só assim, cadastrar o seu chip virtual.

Agora, a empresa está dizendo que todas as principais operadoras chinesas (China Unicom, China Mobile e China Telecom) “fornecerão suporte a eSIM [com] um cronograma específico sujeito à aprovação regulatória”. Isso fez a empresa atualizar a previsão de lançamento do iPhone Air — que antes apontava para as mesmas datas dos Estados Unidos, por exemplo — em seu site chinês para “informações de lançamento a serem atualizadas posteriormente”.

Segundo o South China Morning Post, a Apple disse para a imprensa chinesa que está “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades reguladoras para trazê-lo [o iPhone Air] para a China o mais rápido possível”. A China Mobile, por sua vez, afirmou em um post na rede social Weibo que havia “habilitado serviços eSIM para celulares”, mas que os detalhes sobre a data de lançamento “seriam anunciados separadamente”.

Já a China Telecom disse no início da semana em um post no RedNote que lançaria o seu serviço de eSIM em 19 de setembro — mesmo dia em que o iPhone Air deveria chegar às lojas. A operadora, no entanto, apagou essa publicação logo em seguida.

De acordo com o site chinês The Paper, o serviço de eSIM da China Telecom está em via de ser aprovado pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação da China — algo que teria sido dito por um representante da operadora. Perguntadas pelo SCMP, nem a Apple e nem a China Telecom quiseram comentar essa situação.

Na semana passada, o veículo tinha revelado que funcionários de revendedoras da Apple em Foshan e outras cidades importantes da China ainda não tinham completado o treinamento necessário para instruir os consumidores sobre o eSIM — algo que teria sido concluído por funcionários europeus na sexta-feira passada. Não está claro, porém, se isso contribuiu para o adiamento da chegada do iPhone Air por lá.

Como dito, nos EUA e em outros mercados selecionados, a pré-venda do iPhone Air começou hoje, com o lançamento geral do aparelho ficando para o dia 19/9 — mesma data do Brasil, embora por aqui a pré-venda só irá começar em 16/9.

Que papelão, hein? 🫣

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
