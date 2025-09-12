Apple divulga valores de reparos dos novos iPhones no Brasil — e eles podem assustar!

Com o lançamento da nova linha de iPhones, a Apple atualizou a sua página de suporte no Brasil com os preços oficiais de reparo dos iPhones 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do iPhone Air. Os valores variam conforme o tipo de dano e podem ultrapassar os R$8.000!

Publicidade

A categoria classificada como “outros danos” é a mais cara e inclui situações em que múltiplos componentes precisar ser substituídos ou quando há falhas graves na placa lógica — em muitos desses casos, o aparelho inteiro precisa ser trocado. Já os reparos de tela e vidro traseiro são os mais comuns, seguidos por bateria e câmera.

iPhone 17

Tipo de reparo Preço estimado Tela rachada (somente dianteira) R$2.849 Danos no vidro traseiro R$1.419 Tela rachada + vidro traseiro R$3.649 Bateria R$839 Câmera traseira R$1.489 Outros danos R$5.719

iPhone 17 Pro

Tipo de reparo Preço estimado Tela rachada (somente dianteira) R$2.849 Danos no vidro traseiro R$1.419 Tela rachada + vidro traseiro R$3.649 Bateria R$999 Câmera traseira R$2.329 Outros danos R$7.599

iPhone 17 Pro Max

Tipo de reparo Preço estimado Tela rachada (somente dianteira) R$3.282 Danos no vidro traseiro R$1.419 Tela rachada + vidro traseiro R$4.149 Bateria R$999 Câmera traseira R$2.329 Outros danos R$8.049

iPhone Air

Tipo de reparo Preço Tela rachada (somente dianteira) R$2.849 Danos no vidro traseiro R$1.419 Tela rachada + vidro traseiro R$3.649 Bateria R$1.489 Câmera traseira R$1.489 Outros danos R$6.949

Esses valores se aplicam a reparos feitos diretamente na Apple, inclusive dentro do período de garantia, já que ela não cobre danos acidentais — a não ser que o seu aparelho esteja protegido com AppleCare, é claro.

Obviamente, caso o problema seja do aparelho em si (como, por exemplo, uma bateria que está perdendo sua capacidade de forma muito rápida), a Apple analisará o caso e poderá fazer o reparo de forma gratuita dentro do período de garantia.