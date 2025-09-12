Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple divulga valores de reparos dos novos iPhones no Brasil — e eles podem assustar!

Bruno S. Gentile
12/09/2025 • 15:41
Bateria do iPhone Air

Com o lançamento da nova linha de iPhones, a Apple atualizou a sua página de suporte no Brasil com os preços oficiais de reparo dos iPhones 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do iPhone Air. Os valores variam conforme o tipo de dano e podem ultrapassar os R$8.000!

Publicidade

A categoria classificada como “outros danos” é a mais cara e inclui situações em que múltiplos componentes precisar ser substituídos ou quando há falhas graves na placa lógica — em muitos desses casos, o aparelho inteiro precisa ser trocado. Já os reparos de tela e vidro traseiro são os mais comuns, seguidos por bateria e câmera.

iPhone 17

Tipo de reparoPreço estimado
Tela rachada (somente dianteira)R$2.849
Danos no vidro traseiroR$1.419
Tela rachada + vidro traseiroR$3.649
BateriaR$839
Câmera traseiraR$1.489
Outros danosR$5.719

iPhone 17 Pro

Tipo de reparoPreço estimado
Tela rachada (somente dianteira)R$2.849
Danos no vidro traseiroR$1.419
Tela rachada + vidro traseiroR$3.649
BateriaR$999
Câmera traseiraR$2.329
Outros danosR$7.599

iPhone 17 Pro Max

Tipo de reparoPreço estimado
Tela rachada (somente dianteira)R$3.282
Danos no vidro traseiroR$1.419
Tela rachada + vidro traseiroR$4.149
BateriaR$999
Câmera traseiraR$2.329
Outros danosR$8.049

iPhone Air

Tipo de reparoPreço
Tela rachada (somente dianteira)R$2.849
Danos no vidro traseiroR$1.419
Tela rachada + vidro traseiroR$3.649
BateriaR$1.489
Câmera traseiraR$1.489
Outros danosR$6.949

Esses valores se aplicam a reparos feitos diretamente na Apple, inclusive dentro do período de garantia, já que ela não cobre danos acidentais — a não ser que o seu aparelho esteja protegido com AppleCare, é claro.

Obviamente, caso o problema seja do aparelho em si (como, por exemplo, uma bateria que está perdendo sua capacidade de forma muito rápida), a Apple analisará o caso e poderá fazer o reparo de forma gratuita dentro do período de garantia.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

MacMagazine no Ar #648: AirPods Pro 3, Apple Watches Series 11, SE 3 e Ultra 3, iPhones 17, Air e 17 Pro, novos acessórios, sistemas e mais!
Próx. Post

Mais um executivo ligado à Apple Intelligence deixará a Maçã em breve
Posts relacionados