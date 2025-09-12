Apple divulga valores de reparos dos novos iPhones no Brasil — e eles podem assustar!

Com o lançamento da nova linha de iPhones, a Apple atualizou a sua página de suporte no Brasil com os preços oficiais de reparo dos iPhones 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do iPhone Air. Os valores variam conforme o tipo de dano e podem ultrapassar os R$8.000!
A categoria classificada como “outros danos” é a mais cara e inclui situações em que múltiplos componentes precisar ser substituídos ou quando há falhas graves na placa lógica — em muitos desses casos, o aparelho inteiro precisa ser trocado. Já os reparos de tela e vidro traseiro são os mais comuns, seguidos por bateria e câmera.
iPhone 17
|Tipo de reparo
|Preço estimado
|Tela rachada (somente dianteira)
|R$2.849
|Danos no vidro traseiro
|R$1.419
|Tela rachada + vidro traseiro
|R$3.649
|Bateria
|R$839
|Câmera traseira
|R$1.489
|Outros danos
|R$5.719
iPhone 17 Pro
|Tipo de reparo
|Preço estimado
|Tela rachada (somente dianteira)
|R$2.849
|Danos no vidro traseiro
|R$1.419
|Tela rachada + vidro traseiro
|R$3.649
|Bateria
|R$999
|Câmera traseira
|R$2.329
|Outros danos
|R$7.599
iPhone 17 Pro Max
|Tipo de reparo
|Preço estimado
|Tela rachada (somente dianteira)
|R$3.282
|Danos no vidro traseiro
|R$1.419
|Tela rachada + vidro traseiro
|R$4.149
|Bateria
|R$999
|Câmera traseira
|R$2.329
|Outros danos
|R$8.049
iPhone Air
|Tipo de reparo
|Preço
|Tela rachada (somente dianteira)
|R$2.849
|Danos no vidro traseiro
|R$1.419
|Tela rachada + vidro traseiro
|R$3.649
|Bateria
|R$1.489
|Câmera traseira
|R$1.489
|Outros danos
|R$6.949
Esses valores se aplicam a reparos feitos diretamente na Apple, inclusive dentro do período de garantia, já que ela não cobre danos acidentais — a não ser que o seu aparelho esteja protegido com AppleCare, é claro.
Obviamente, caso o problema seja do aparelho em si (como, por exemplo, uma bateria que está perdendo sua capacidade de forma muito rápida), a Apple analisará o caso e poderá fazer o reparo de forma gratuita dentro do período de garantia.