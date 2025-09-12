Apple inaugurará nova loja em Detroit após fechamento de unidade com 20 anos de funcionamento

A Apple confirmou que inaugurará a Apple Downtown Detroit no dia 19 de setembro às 17h (horário local) na 1430 Woodward Avenue, centro de Detroit. A abertura coincide com o lançamento oficial dos iPhones 17 e do iPhone Air e acontecerá após o fechamento da Apple Partridge Creek, no subúrbio da cidade, em julho.

Publicidade

Segundo a empresa, o espaço foi pensado para refletir o espirito inovador da cidade. Para marcar a ocasião, a Maçã lançou a campanha “Hello, 313″, em referência ao código de área da cidade, o que inclui um papel de parede exclusivo com um logotipo cromado em formato de “D”, além de uma coleção temática de conteúdos no Apple Music, Apple TV+ e em outros serviços.

Wallpaper “Hello, 313”

O espaço oferecerá Genius Bar, sessões gratuitas do Today at Apple e deve incluir uma estação da Apple Pickup. A fachada, que vinha sendo revelada aos poucos, ocupa três imóveis reformados pela Bedrock LLC, empresa do bilionário Dan Gilbert.

A inauguração faz parte da mudança de postura da empresa de Cupertino quanto às Apple Stores, ao decidir abandonar locais em decadência e focar em espaços centrais. Ano passado, além da loja no subúrbio da metrópole estadunidenses, a empresa anunciou que a sua loja no shopping Northbrook, em Chicago (Illinois), que estava passando por um momento de crise, também seria fechada.