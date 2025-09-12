Apple Watch Ultra ajuda a detectar fibrilação atrial em usuário brasileiro

A maioria dos casos que costumamos compartilhar por aqui de salvamentos envolvendo o Apple Watch vêm de fora, mas não custa nunca lembrar que os recursos de saúde do relógio da Maçã funcionam (e muito bem) também por aqui — e o nosso leitor Gill Cleyber é a prova viva disso.

Em relato compartilhado com o MacMagazine, Cleyber disse que seu Apple Watch Ultra 2 foi decisivo para a detecção de uma fibrilação atrial graças a um alerta enviado a ele há pouco mais de um mês — o qual foi inicialmente ignorado, já que seus batimentos estavam aparentemente normais.

Praticante de exercícios físicos com regularidade e sem histórico de comorbidades, ele começou a se preocupar quando recebeu dois alertas num intervalo de três horas no dia seguinte — o que o levou a procurar atendimento médico em um hospital, onde foi confirmada a fibrilação atrial.

O médico destacou que se tratava de uma condição crítica, sobretudo porque, no meu caso, a arritmia não alterava o ritmo dos batimentos, o que dificultaria a percepção sem o dispositivo. Foi ressaltado ainda que, nesse quadro, o risco de formação de coágulos e ocorrência de AVC seria elevado.

Encaminhado imediatamente à UTI, Cleyber iniciou um tratamento com anticoagulantes e permaneceu internado em monitoramento. Apenas no dia seguinte ao da entrada no hospital é que ele realizou a cardioversão elétrica — um procedimento visando a restauração do seu ritmo cardíaco normal.

Devidamente recuperado e de alta hospitalar desde a última quarta-feira (10/9), Cleyber destaca a relevância clínica e preventiva do alerta emitido pelo Apple Watch, o qual foi determinante para que ele procurasse ajuda médica e fosse socorrido em tempo hábil antes de maiores complicações.

