Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple Watch Ultra ajuda a detectar fibrilação atrial em usuário brasileiro

Douglas Nascimento
12/09/2025 • 20:58
Shutterstock.com
Apple Watch Ultra 2

A maioria dos casos que costumamos compartilhar por aqui de salvamentos envolvendo o Apple Watch vêm de fora, mas não custa nunca lembrar que os recursos de saúde do relógio da Maçã funcionam (e muito bem) também por aqui — e o nosso leitor Gill Cleyber é a prova viva disso.

Publicidade

Em relato compartilhado com o MacMagazine, Cleyber disse que seu Apple Watch Ultra 2 foi decisivo para a detecção de uma fibrilação atrial graças a um alerta enviado a ele há pouco mais de um mês — o qual foi inicialmente ignorado, já que seus batimentos estavam aparentemente normais.

Praticante de exercícios físicos com regularidade e sem histórico de comorbidades, ele começou a se preocupar quando recebeu dois alertas num intervalo de três horas no dia seguinte — o que o levou a procurar atendimento médico em um hospital, onde foi confirmada a fibrilação atrial.

O médico destacou que se tratava de uma condição crítica, sobretudo porque, no meu caso, a arritmia não alterava o ritmo dos batimentos, o que dificultaria a percepção sem o dispositivo. Foi ressaltado ainda que, nesse quadro, o risco de formação de coágulos e ocorrência de AVC seria elevado.

Encaminhado imediatamente à UTI, Cleyber iniciou um tratamento com anticoagulantes e permaneceu internado em monitoramento. Apenas no dia seguinte ao da entrada no hospital é que ele realizou a cardioversão elétrica — um procedimento visando a restauração do seu ritmo cardíaco normal.

Publicidade

Posts relacionados

Devidamente recuperado e de alta hospitalar desde a última quarta-feira (10/9), Cleyber destaca a relevância clínica e preventiva do alerta emitido pelo Apple Watch, o qual foi determinante para que ele procurasse ajuda médica e fosse socorrido em tempo hábil antes de maiores complicações.

Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Tim Cook exalta nova cor do iPhone 17 Pro e bateria do iPhone Air
Posts relacionados