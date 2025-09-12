Aproveite o lançamento dos novos iPhones nos EUA com a Nomad e ganhe até US$60 de cashback!

A linha iPhone 17, bem como o ultrafino iPhone Air, os novos Apple Watches e os AirPods Pro 3, foram apresentados nesta semana — e serão lançados em breve. Como bem sabemos, os preços cobrados pela Apple no Brasil são no mínimo proibitivos, sendo quase o dobro dos valores em dólar nos Estados Unidos — se considerarmos uma conversão direta da moeda americana para o real.

Levando em conta o iPhone 17 base como exemplo, a Apple cobra por ele US$800 nos EUA — vamos estipular um imposto americano de 6,5% (cobrado em Orlando, lugar muito frequentado por brasileiros) para o nosso cálculo.

No momento em que esta matéria é redigida, com a cotação do dólar em R$5,39, o valor original do aparelho seria equivalente R$4.592,28 — o que é R$2.606,82 a menos que os R$7.199,10 cobrados pela Maçã no pagamento à vista no Brasil.

E essa lógica se aplica a toda a linha, como você pode ver na tabela abaixo:

Aparelho Preço nos EUA (US$) Preço nos EUA (R$) Preço no Brasil (à vista) Economia iPhone 17 de 256GB US$800 + 6,5% R$4.592,28 R$7.199,10 R$2.606,82 iPhone Air de 256GB US$1.000 + 6,5% R$5.740,35 R$9.449,10 R$3.708,75 iPhone 17 Pro de 256GB US$1.100 + 6,5% R$6.314,38 R$10.349,10 R$4.034,72 iPhone 17 Pro Max de 256GB US$1.200 + 6,5% R$6.888,42 R$11.249,10 R$4.360,68

Essa diferença faz com que muitos brasileiros optem por comprar seus aparelhos no exterior — principalmente quem quer ter um iPhone novo bem próximo ao período de lançamento, visto que não há muita diferença entre o valor cobrado oficialmente no site da Apple e o de grandes varejistas nas primeiras semanas — exceto quando rolam promoções.

Economize e ganhe cashback com a Nomad!

Com isso em mente, a Nomad, parceira de longa data do MacMagazine, pode ser uma grande aliada caso você tenha a oportunidade de adquirir um iPhone no exterior. Com uma conta americana completa e com taxas mais baixas em relação aos cartões de crédito internacionais, você poderá economizar ainda mais na compra do aparelho novo!

O melhor de tudo é que, até o fim deste mês, é possível ganhar 2% de cashback em todas as suas conversões nos 15 dias após a abertura da conta!

Para aproveitar a oferta por tempo limitado, basta abrir a sua conta internacional até o dia 30 de setembro de 2025, adicionar saldo em reais e convertê-los para dólares. Simples, assim!

Lembrando que o cashback estará disponível em até um dia útil, portanto se atente ao prazo para realizar suas conversões nos 15 primeiros dias após a abertura da conta.

Abra sua conta e ganhe até US$60 de cashback!

As pessoas que abrirem a conta na Nomad usando o código MAC60 e fizerem a primeira conversão em até 15 dias receberão até US$60 de cashback para aproveitarem como quiser!

Portanto, baixe o app da Nomad, cadastre-se usando o código supracitado no campo dedicado e realize a sua primeira conversão para aproveitar o benefício!

Nesta tela, digite o cupom MAC60 para ganhar até US$50 de cashback!

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.