Como desativar o som de email enviado no Mail [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs traz alguns efeitos sonoros que visam deixar a experiência de uso ainda melhor. Você pode, é claro, alterar o som de email enviado para um dos vários outros disponibilizados pela empresa.

Publicidade

Mas, caso não curta esses efeitos sonoros, a Maçã também oferece a possibilidade de deixá-lo completamente mudo. Veja como fazer exatamente isso nos seus aparelhos! 📧

Como desativar o som de email enviado no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”. Vá até “Email Enviado” e marque “Nenhum”.

Como desativar o som de email enviado no Mac

Com o app Mail aberto, vá até Mail » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Clique na aba “Geral” e desmarque “Reproduzir sons para outras ações de e-mail”.

via iDownloadBlog