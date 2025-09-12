Navegue

Leitura de 1 minuto

Como desativar o som de email enviado no Mail [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
12/09/2025 • 07:30

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs traz alguns efeitos sonoros que visam deixar a experiência de uso ainda melhor. Você pode, é claro, alterar o som de email enviado para um dos vários outros disponibilizados pela empresa.

Mas, caso não curta esses efeitos sonoros, a Maçã também oferece a possibilidade de deixá-lo completamente mudo. Veja como fazer exatamente isso nos seus aparelhos! 📧

Como desativar o som de email enviado no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”. Vá até “Email Enviado” e marque “Nenhum”.

Como desativar o som de email enviado no Mac

Com o app Mail aberto, vá até Mail » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.

Clique na aba “Geral” e desmarque “Reproduzir sons para outras ações de e-mail”.

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
