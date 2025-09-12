Como desativar o som de email enviado no Mail [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs traz alguns efeitos sonoros que visam deixar a experiência de uso ainda melhor. Você pode, é claro, alterar o som de email enviado para um dos vários outros disponibilizados pela empresa.
Mas, caso não curta esses efeitos sonoros, a Maçã também oferece a possibilidade de deixá-lo completamente mudo. Veja como fazer exatamente isso nos seus aparelhos! 📧
Como desativar o som de email enviado no iPhone/iPad
Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”. Vá até “Email Enviado” e marque “Nenhum”.
Como desativar o som de email enviado no Mac
Com o app Mail aberto, vá até Mail » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.
Clique na aba “Geral” e desmarque “Reproduzir sons para outras ações de e-mail”.
via iDownloadBlog