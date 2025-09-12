Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com
Ícone do app Podcasts na tela do iPhone segurado por uma mulher

Como refinar as recomendações de podcasts [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
12/09/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Podcasts permite que você ouça milhares de programas diferentes, sobre os mais diversos assuntos. Para que a sua experiência de uso seja ainda melhor e mais personalizada (de acordo com os seus gostos), é possível refinar as recomendações sugeridas.

Publicidade

Com isso, será possível visualizar mais podcasts que possam lhe interessar na aba “Início” do app para iPhones, iPads e Macs. A seguir, confira como fazer isso! 🎙️

YouTube video

Comece abrindo o aplicativo no seu dispositivo. Toque/clique na aba “Início” e role até chegar à seção “Você pode gostar”. Por lá, aparecerão recomendações feitas pelos algoritmos do app que podem lhe interessar.

Mantenha o dedo pressionado em cima do podcast (no iPhone e iPad) ou passe o mouse em cima dele para aparecer o botão com três pontinhos e clique nele (no Mac).

Por fim, escolha “Sugerir Menos”. Quanto mais fizer isso, mais o app saberá os seus gostos e recomendará podcasts que podem ser do seu agrado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Wreckfest, Kaiju Attack, Scrollit: display scrolling e mais!
Posts relacionados