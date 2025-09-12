Como refinar as recomendações de podcasts [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Podcasts permite que você ouça milhares de programas diferentes, sobre os mais diversos assuntos. Para que a sua experiência de uso seja ainda melhor e mais personalizada (de acordo com os seus gostos), é possível refinar as recomendações sugeridas.

Com isso, será possível visualizar mais podcasts que possam lhe interessar na aba “Início” do app para iPhones, iPads e Macs. A seguir, confira como fazer isso! 🎙️

Comece abrindo o aplicativo no seu dispositivo. Toque/clique na aba “Início” e role até chegar à seção “Você pode gostar”. Por lá, aparecerão recomendações feitas pelos algoritmos do app que podem lhe interessar.

Mantenha o dedo pressionado em cima do podcast (no iPhone e iPad) ou passe o mouse em cima dele para aparecer o botão com três pontinhos e clique nele (no Mac).

Por fim, escolha “Sugerir Menos”. Quanto mais fizer isso, mais o app saberá os seus gostos e recomendará podcasts que podem ser do seu agrado.