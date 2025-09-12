Entregas do iPhone 17 Pro Max pulam para outubro nos EUA e em Portugal

Como previsto, as pré-vendas do iPhone 17, iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air começaram hoje nos Estados Unidos e em muitos outros países — incluindo Portugal.
Se você ainda pretende comprar um iPhone nos EUA, saiba que diversas configurações dos novos modelos estão com prazos de entrega estendidos — alguns deles disponíveis agora somente para a segunda semana de outubro.
iPhone 17 Pro Max
Conforme notado por algumas pessoas, a versão de 256GB do iPhone 17 Pro Max, em qualquer uma das suas cores, está agora com previsão de entrega de 3 a 4 semanas nos EUA.
iPhone 17 Pro
Com relação ao iPhone 17 Pro, as entregas ainda estão previstas para setembro em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (a exceção é o modelo prateado de 1TB, com disponibilidade para daqui a 2 a 3 semanas).
iPhone Air
Quanto ao iPhone Air, o modelo de 256GB na cor branco-nuvem parece ter sido o primeiro a se esgotar, com previsão de entrega para daqui a 2 semanas. Nas demais cores e opções de armazenamento, a previsão ainda está para o dia 19 de setembro.
iPhone 17
Por fim, o iPhone 17 está plenamente disponível (com prazo de entrega previsto para 19/9) na maioria das configurações. A exceção é a versão na cor sálvia (em ambas as opções de armazenamento), disponível agora só para daqui a 2 a 3 semanas.
E em Portugal?
Em Portugal, a situação é bastante parecida com a dos EUA quanto ao iPhone 17 Pro Max, cujo envio está previsto apenas para o próximo mês em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (exceto o modelo azul-intenso de 2TB, cuja entrega ainda está prevista para setembro).
Já a disponibilidade do iPhone 17 Pro, em contrapartida, parece estar menor no país europeu do que nos EUA, uma vez que a maioria das configurações/cores desse modelo está prevista para chegar entre 2 e 3 semanas.
Com relação ao iPhone Air, com exceção do modelo branco-nuvem de 512GB, todas as demais configurações ainda estão disponíveis para o dia 19/9.
Por fim, o iPhone 17 está, em todas as suas cores e opções de armazenamento, disponível agora somente entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro.
No Brasil, como sabemos, a pré-venda ainda não começou. De acordo com a Apple, isso só vai acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de setembro.