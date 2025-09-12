Entregas do iPhone 17 Pro Max pulam para outubro nos EUA e em Portugal

Como previsto, as pré-vendas do iPhone 17, iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air começaram hoje nos Estados Unidos e em muitos outros países — incluindo Portugal.

Publicidade

Se você ainda pretende comprar um iPhone nos EUA, saiba que diversas configurações dos novos modelos estão com prazos de entrega estendidos — alguns deles disponíveis agora somente para a segunda semana de outubro.

iPhone 17 Pro Max

Conforme notado por algumas pessoas, a versão de 256GB do iPhone 17 Pro Max, em qualquer uma das suas cores, está agora com previsão de entrega de 3 a 4 semanas nos EUA.

iPhone 17 Pro Max preorders for shipping are already pushed back to October for most variants. Only one that is still September is Deep Blue with 512 GB storage or higher pic.twitter.com/VEg2hqItiD — Chase (@CMXJ_1) September 12, 2025 A entrega do iPhone 17 Pro Max na pré-venda já foi adiada para outubro para a maioria das variantes. Apenas uma que ainda está em setembro é a azul-intenso, com 512GB de armazenamento ou mais.

iPhone 17 Pro

Com relação ao iPhone 17 Pro, as entregas ainda estão previstas para setembro em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (a exceção é o modelo prateado de 1TB, com disponibilidade para daqui a 2 a 3 semanas).

iPhone Air

Quanto ao iPhone Air, o modelo de 256GB na cor branco-nuvem parece ter sido o primeiro a se esgotar, com previsão de entrega para daqui a 2 semanas. Nas demais cores e opções de armazenamento, a previsão ainda está para o dia 19 de setembro.

Cloud White iPhone Air was unavailable at nearly every Apple Store I selected. Had many issues ordering where it claimed to be available and then when I’d place the order it would fail and say not available.



Cost me time but I’m still picking up an air on launch 👍🏼 pic.twitter.com/rHXR7BVLt4 — Tailosive Tech (@TailosiveTech) September 12, 2025 O iPhone Air branco-nuvem não estava disponível em quase todas as Apple Stores que selecionei. Tive muitos problemas para fazer o pedido onde a loja anunciava estar disponível e, quando eu fazia o pedido, ele falhava e dizia “indisponível”.

Me custou tempo, mas ainda vou comprar um Air no lançamento. 👍🏼

iPhone 17

Por fim, o iPhone 17 está plenamente disponível (com prazo de entrega previsto para 19/9) na maioria das configurações. A exceção é a versão na cor sálvia (em ambas as opções de armazenamento), disponível agora só para daqui a 2 a 3 semanas.

E em Portugal?

Em Portugal, a situação é bastante parecida com a dos EUA quanto ao iPhone 17 Pro Max, cujo envio está previsto apenas para o próximo mês em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (exceto o modelo azul-intenso de 2TB, cuja entrega ainda está prevista para setembro).

Publicidade

Já a disponibilidade do iPhone 17 Pro, em contrapartida, parece estar menor no país europeu do que nos EUA, uma vez que a maioria das configurações/cores desse modelo está prevista para chegar entre 2 e 3 semanas.

Publicidade

Com relação ao iPhone Air, com exceção do modelo branco-nuvem de 512GB, todas as demais configurações ainda estão disponíveis para o dia 19/9.

Por fim, o iPhone 17 está, em todas as suas cores e opções de armazenamento, disponível agora somente entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro.

No Brasil, como sabemos, a pré-venda ainda não começou. De acordo com a Apple, isso só vai acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de setembro.