O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Entregas do iPhone 17 Pro Max pulam para outubro nos EUA e em Portugal

Luiz Gustavo Ribeiro
12/09/2025 • 14:09
Divulgação/Apple
iPhone 17 Pro e 17 Pro Max em mãos

Como previsto, as pré-vendas do iPhone 17, iPhones 17 Pro/17 Pro Max e iPhone Air começaram hoje nos Estados Unidos e em muitos outros países — incluindo Portugal.

Se você ainda pretende comprar um iPhone nos EUA, saiba que diversas configurações dos novos modelos estão com prazos de entrega estendidos — alguns deles disponíveis agora somente para a segunda semana de outubro.

iPhone 17 Pro Max

Conforme notado por algumas pessoas, a versão de 256GB do iPhone 17 Pro Max, em qualquer uma das suas cores, está agora com previsão de entrega de 3 a 4 semanas nos EUA.

A entrega do iPhone 17 Pro Max na pré-venda já foi adiada para outubro para a maioria das variantes. Apenas uma que ainda está em setembro é a azul-intenso, com 512GB de armazenamento ou mais.

iPhone 17 Pro

Com relação ao iPhone 17 Pro, as entregas ainda estão previstas para setembro em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (a exceção é o modelo prateado de 1TB, com disponibilidade para daqui a 2 a 3 semanas).

iPhone Air

Quanto ao iPhone Air, o modelo de 256GB na cor branco-nuvem parece ter sido o primeiro a se esgotar, com previsão de entrega para daqui a 2 semanas. Nas demais cores e opções de armazenamento, a previsão ainda está para o dia 19 de setembro.

O iPhone Air branco-nuvem não estava disponível em quase todas as Apple Stores que selecionei. Tive muitos problemas para fazer o pedido onde a loja anunciava estar disponível e, quando eu fazia o pedido, ele falhava e dizia “indisponível”.
Me custou tempo, mas ainda vou comprar um Air no lançamento. 👍🏼

iPhone 17

Por fim, o iPhone 17 está plenamente disponível (com prazo de entrega previsto para 19/9) na maioria das configurações. A exceção é a versão na cor sálvia (em ambas as opções de armazenamento), disponível agora só para daqui a 2 a 3 semanas.

E em Portugal?

Em Portugal, a situação é bastante parecida com a dos EUA quanto ao iPhone 17 Pro Max, cujo envio está previsto apenas para o próximo mês em todas as cores e na maioria das opções de armazenamento (exceto o modelo azul-intenso de 2TB, cuja entrega ainda está prevista para setembro).

Já a disponibilidade do iPhone 17 Pro, em contrapartida, parece estar menor no país europeu do que nos EUA, uma vez que a maioria das configurações/cores desse modelo está prevista para chegar entre 2 e 3 semanas.

Com relação ao iPhone Air, com exceção do modelo branco-nuvem de 512GB, todas as demais configurações ainda estão disponíveis para o dia 19/9.

Por fim, o iPhone 17 está, em todas as suas cores e opções de armazenamento, disponível agora somente entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro.

No Brasil, como sabemos, a pré-venda ainda não começou. De acordo com a Apple, isso só vai acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de setembro.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
