iPhone 16 foi o smartphone mais vendido do mundo no 2º trimestre de 2025 (de novo)

Douglas Nascimento
12/09/2025 • 12:17
Foto de Amanz na Unsplash
iPhone 16 ultramarino

A Counterpoint divulgou hoje o ranking com os dez smartphones mais vendidos no segundo trimestre de 2025. Sem surpresas, o iPhone 16 permanece como o aparelho mais vendido do mundo — uma posição também ocupada por ele pelo segundo trimestre consecutivo.

O Top 3 segue completo com os modelos mais avançados da Apple do ano passado — o iPhone 16 Pro Max (em 2º lugar) e o 16 Pro (3º). A Maçã ainda conseguiu emplacar dois outros aparelhos no Top 10: o iPhone 16e (que ficou em 6º) e o iPhone 15 (em 10º) — um aparelho, vale notar, de 2023.

Vendas de smartphones no 2º trimestre de 2025

Segundo a Counterpoint, o bom desempenho do iPhone 16e se deu pelas fortes vendas do aparelho nos Estados Unidos e no Japão. Espera-se que a Apple siga com a estratégia de lançar a sua linha de entrada anualmente, com um “17e” previsto para o ano que vem.

A Samsung, como sempre, também se deu muito bem no ranking, embora os melhores desempenhos tenham sido para aparelhos de menor custo. A marca coreana aparece no Top 10 com o Galaxy A16 5g (4º), o Galaxy A06 4G (5º), o Galaxy A16 4G (7º) e o Galaxy S25 Ultra (8º).

Juntas, Apple e Samsung ocuparam nada menos que nove posições entre as dez primeiras. A única outra empresa a aparecer com um smartphone entre os mais comprados do trimestre foi a Xiaomi, com o Redmi 14C 4G (na 9ª colocação).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
