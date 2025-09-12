Navegue

Leitura de 2 minuto

MacMagazine no Ar #648: AirPods Pro 3, Apple Watches Series 11, SE 3 e Ultra 3, iPhones 17, Air e 17 Pro, novos acessórios, sistemas e mais!

Rafael Fischmann
12/09/2025 • 15:29
Capa do MacMagazine no Ar (podcast) #648

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 648ª edição do nosso podcast.

Participantes do dia

Convidado especial

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Ouça pelo SoundCloud
Ouça pelo Apple Podcasts
Ouça no Spotify

Podcast: Download (Duration: 2:11:28 — 122.4MB)

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.

YouTube video
Capa do podcast - MacMagazine no Ar
MacMagazine no Ar de MacMagazine Episódio: #648
Gravação: 11 de setembro de 2025
Duração: 2h11min28
Trilha sonora: Rob Thomas
Badge - Ouvir no Apple Podcasts Código QR Código QR

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
