MacMagazine no Ar #648: AirPods Pro 3, Apple Watches Series 11, SE 3 e Ultra 3, iPhones 17, Air e 17 Pro, novos acessórios, sistemas e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 648ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
- Breno Masi [@eduardomarques]
Convidado especial
- Marcus Mendes [@mvcmendes]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:06:58Como acompanhar a keynote “Awe dropping” na próxima terça-feira (9/9)
00:18:47AirPods Pro 3 são anunciados com sensores de frequência cardíaca e Tradução ao Vivo
00:34:40Apple Watch Series 11 é lançado com monitoramento de hipertensão, 24h de autonomia e mais!
00:47:22Apple Watch SE 3 chega com suporte a 5G, chip S10 e Tela Sempre Ativa
00:51:42Apple Watch Ultra 3 é anunciado com tela maior, comunicação via satélite e notificações de hipertensão
00:59:41iPhone 17 tem tela ProMotion de 6,3″, chip A19 e Ceramic Shield 2
01:11:52Ultrafino, iPhone Air é lançado com chip A19 Pro, modem C1X e tela ProMotion
01:34:07iPhones 17 Pro e 17 Pro Max são anunciados com módulo de câmera redesenhado, chip A19 Pro e mais!
01:52:01Apple surpreende e lançará novos iPhones no Brasil junto com os EUA
01:55:32TechWoven, alça transversal, carregador, cases, pulseiras… confira os novos acessórios da Apple!
02:03:28iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 chegarão em 15/9
02:08:47Encerramento
Apoio: NordVPN e Google Workspace
Links citados na introdução
Gravação ao vivo
Gravação: 11 de setembro de 2025
Duração: 2h11min28
Trilha sonora: Rob Thomas