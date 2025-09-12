Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Robby Walker, ex-executivo da Apple

Mais um executivo ligado à Apple Intelligence deixará a Maçã em breve

Bruno S. Gentile
12/09/2025 • 17:13
Leitura de 1 minuto

A Apple perderá em breve mais um nome importante da sua divisão de inteligência artificial. Robby Walker, atualmente diretor sênior responsável pela equipe de “Respostas, Informações e Conhecimento”, deverá deixar a empresa no próximo mês, segundo a Bloomberg.

Publicidade

Walker foi um dos principais executivos da área de IA e chegou a liderar a Siri até o início deste ano, quando a supervisão do assistente foi transferida para Craig Federighi, chefe de software da Apple. A mudança ocorreu após os adiamento de melhorias prometidas para a assistência virtual, que se tornaram alvo de críticas e processos.

Após deixar o comando da Siri, Walker passou a atuar no desenvolvimento de um sistema de buscas com inteligência artificial, previsto para ser lançado em 2026 e pensado para competir com plataformas rivais da OpenAI e da Perplexity.

Posts relacionados

Mesmo com atribuições reduzidas nos últimos meses, o diretor ainda era considerado parte influente da estratégia de IA da companhia de Cupertino.

Sua saída soma-se a outras perdas recentes, como a de Ruoming Pang, então chefe da equipe de LLMs 1Large language models, ou grandes modelos de linguagem. e que foi para a Meta levando consigo outros engenheiros, além de Frank Chu, executivo de buscas, que também se juntou à rede de Mark Zuckerberg no mês passado.

A Apple não comentou a saída de Walker.

Notas de rodapé

  • 1
    Large language models, ou grandes modelos de linguagem.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple divulga valores de reparos dos novos iPhones no Brasil — e eles podem assustar!
Posts relacionados