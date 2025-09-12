Mais um executivo ligado à Apple Intelligence deixará a Maçã em breve

A Apple perderá em breve mais um nome importante da sua divisão de inteligência artificial. Robby Walker, atualmente diretor sênior responsável pela equipe de “Respostas, Informações e Conhecimento”, deverá deixar a empresa no próximo mês, segundo a Bloomberg.

Publicidade

Walker foi um dos principais executivos da área de IA e chegou a liderar a Siri até o início deste ano, quando a supervisão do assistente foi transferida para Craig Federighi, chefe de software da Apple. A mudança ocorreu após os adiamento de melhorias prometidas para a assistência virtual, que se tornaram alvo de críticas e processos.

Após deixar o comando da Siri, Walker passou a atuar no desenvolvimento de um sistema de buscas com inteligência artificial, previsto para ser lançado em 2026 e pensado para competir com plataformas rivais da OpenAI e da Perplexity.

Mesmo com atribuições reduzidas nos últimos meses, o diretor ainda era considerado parte influente da estratégia de IA da companhia de Cupertino.

Sua saída soma-se a outras perdas recentes, como a de Ruoming Pang, então chefe da equipe de LLMs e que foi para a Meta levando consigo outros engenheiros, além de Frank Chu, executivo de buscas, que também se juntou à rede de Mark Zuckerberg no mês passado.

A Apple não comentou a saída de Walker.