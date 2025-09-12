Monitoramento de hipertensão do Apple Watch é aprovado pela FDA nos Estados Unidos

Quando anunciou o recurso de monitoramento de hipertensão, junto com o lançamento dos Apple Watches Series 11 e Ultra 3 — mas que também será disponibilizado para os Series 9 e 10, além do Ultra 2 —, a Apple comentou que estava aguardando a aprovação da FDA (U.S. Food and Drug Administration, a “Anvisa dos Estados Unidos”). Pois ela já chegou!

Na noite de quinta-feira (11/9), a nova funcionalidade dos relógios da Maçã recebeu a aprovação da agência regulatória; com isso, as notificações de hipertensão deverão ser disponibilizadas já no começo da semana que vem, com a liberação oficial do watchOS 26.

A ideia é que o Apple Watch consiga identificar variações anormais relacionadas à hipertensão e, a partir disso, enviar notificações preventivas ao usuário, que poderá então procurar acompanhamento médico especializado.

Segundo a empresa, as notificações de hipertensão no Apple Watch utilizam dados do sensor cardíaco óptico para analisar como os vasos sanguíneos do usuário respondem aos batimentos cardíacos. O algoritmo funciona passivamente, em segundo plano, analisando dados ao longo de períodos de 30 dias, e notifica os usuários se detectar sinais consistentes de hipertensão.

As notificações de hipertensão estarão disponíveis em mais de 150 países e regiões ao redor do mundo muito em breve — infelizmente, o Brasil ainda não está dentro desse grupo inicial, como podemos conferir nessa página. O MacMagazine continuará acompanhando a evolução de tudo isso.

