Mudança em testes explicaria maior autonomia do Apple Watch Series 11, e não uma bateria maior

Para muitos, a novidade mais empolgante do Apple Watch Series 11 é a sua maior autonomia de bateria, que saltou de até 18 para até 24 horas com uma única carga. No entanto, como notado por um usuário no fórum do MacRumors, essa melhoria pode não ser exatamente o que esperávamos.

De acordo com o veículo, ao analisar a metodologia de testes usada pela Apple para definir a autonomia do seu novo relógio, o usuário notou que esse salto na estimativa se dá mais por uma mudança nos padrões adotados pela Maçã em seus testes do que por uma mudança no hardware do dispositivo, como a adição de uma bateria mais parruda.

Ao que tudo indica, a Apple incluiu o recurso de monitoramento do sono nos testes de bateria do seu relógio — algo que não era levado em conta até o Apple Watch Series 10. Como notado pelo MacRumors, esse recurso costuma gastar menos energia que outras funções, permitindo que o usuário use o Apple Watch tranquilamente durante uma noite de sono completa.

Mais especificamente, a empresa diz que a bateria do Apple Watch Series 11 consegue fazer 300 verificações de tempo, enviar 90 notificações, passar 15 minutos em um aplicativo, monitorar um treino de 60 minutos com reprodução de música e, principalmente, realizar o monitoramento do sono por 6 horas com uma única carga. O teste equivalente do modelo anterior até cita essas métricas, mas não inclui o tal monitoramento de sono.

Como a Apple não deixa claro quão sedentas por energia são cada uma dessas atividades, algumas pessoas têm atribuído esse suposto aumento de seis horas na autonomia do Apple Watch Series 11 ao monitoramento de sono — que, como dito, já era bem eficiente em relógio anteriores. Em outras palavras, é como se a situação tivesse ficado “elas por elas”.

A Apple também divulga dados de testes com o Modo Pouca Energia (Low Power Mode) ativado. Nesse caso, o novo relógio aguenta até 38 horas com uma única carga (2 horas a mais que o Series 10), mas há um detalhe importante: a Maçã leva em conta um nível de atividade menor para o relógio mais novo (530 verificações de tempo, 160 notificações e 26 minutos de uso de aplicativos; no caso do Series 10, eram 600 verificações de tempo, 180 notificações e 30 minutos de uso de aplicativos). Os dois testes incluem um treino de 60 minutos e 6 horas de monitoramento do sono.

Como também destacado pelo MacRumors, os níveis reduzidos de atividade dificultam a comparação direta entre os dois relógios. A Apple, no entanto, aponta uma melhoria de 8% entre as duas gerações com o Low Power Mode.

Apesar de toda essa inconsistência, o Apple Watch Series 11 vem sim com baterias ligeiramente maiores. Também segundo um documento da Maçã, o Apple Watch Series 11 é equipado com baterias de 1.245Wh (42mm) e 1.403Wh (46mm). O Apple Watch Series 10, por sua vez, vem com baterias de 1.118Wh (42mm) e 1.266Wh (46mm), o que indica uma melhoria de 7-10% — número bem menor do que os 33% que o salto de 18 horas para 24 horas pode fazer muita gente pensar.

Vejamos, agora, como esses relógios se sairão no “mundo real”.

