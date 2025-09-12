Navegue

Cores dos Powerbeats Pro 2

Powerbeats Pro 2 ganharão recursos dos AirPods Pro 3 com o iOS 26

Bruno Cardoso
12/09/2025 • 11:36
Os sensores de frequência cardíaca com certeza são os maiores destaques dos recém-anunciados AirPods Pro 3, mas eles não são os primeiros fones de ouvido da Apple a contar com essa novidade — título que fica para os Powerbeats Pro 2.

E, hoje, a subsidiária da Apple confirmou ao 9to5Mac que trará vários dos recursos anunciados para os AirPods Pro 3 aos seus próprios fones com o lançamento do iOS 26, marcado para semana que vem.

Mais especificamente, com a nova versão do sistema, os Powerbeats Pro 2 também poderão se integrar ao app Fitness, permitindo que usuários iniciem treinos (mais de 50 opções disponíveis) pelo iPhone e monitorem suas frequências cardíacas em tempo real. O mesmo vale para o Apple Fitness+, onde será possível usar os fones para monitorar uma série de métricas, as quais serão então exibidas na tela do iPhone/iPad/Apple TV 4K.

YouTube video

Assim como os AirPods Pro 3, os fones da Beats poderão trabalhar em conjunto com o Apple Watch para monitorar a frequência cardíaca do usuário e entregar dados mais precisos, bem como contar os seus passos durante o dia caso você não esteja com o iPhone ou o relógio inteligente da Maçã em mãos.

Além dessas novidades relacionadas aos AirPods Pro 3, a Beats também anunciou que introduzirá (tanto no iOS quanto no Android) um novo algoritmo para os Powerbeats Pro 2 que melhorará a performance geral dos fones e tornará as leituras de frequência cardíaca mais rápidas. Ainda nessa seara, usuários receberão daqui para frente notificações em seus smartphones (sejam eles iPhones ou smartphones Android) com formas de ajustar o encaixe dos Powerbeats Pro 2 nas orelhas para melhorar a performance do monitoramento de frequência cardíaca.

Por fim, agora será possível monitorar a frequência cardíaca com apenas um Powerbeats Pro 2, deixando o outro no estojo de carregamento, bem como interagir com a Siri por meio de gestos com a cabeça ao receber chamadas e notificações.

Lançados em fevereiro, os Powerbeats Pro 2 ainda não chegaram ao Brasil.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
