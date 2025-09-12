Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Blek, CHUCHEL, Déjà Vu Photos e mais!

Marcelo Melo
12/09/2025 • 21:58

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store desta sexta-feira!

Publicidade

Um dos vencedores do Apple Design Awards do longínquo ano de 2014, Blek continua sendo um divertido jogo, no qual sua imaginação e personalidade definem o sucesso (ou não) das suas missões.

O funcionamento é simples: o que você desenha continua em movimento. Sua missão: criar uma linha que colecione todos os círculos coloridos, evitando cair nos buracos pelo caminho. Não há uma forma única de sucesso, então a sua criatividade é a chave.

Confira o trailer:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Divertido jogo de aventura.

Publicidade

Cure a cidade.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Fotos históricas.

Publicidade

História interativa.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Aproveite o lançamento dos novos iPhones nos EUA com a Nomad e ganhe até US$60 de cashback!
Posts relacionados