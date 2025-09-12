Promoções na App Store: Blek, CHUCHEL, Déjà Vu Photos e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store desta sexta-feira!

Um dos vencedores do Apple Design Awards do longínquo ano de 2014, Blek continua sendo um divertido jogo, no qual sua imaginação e personalidade definem o sucesso (ou não) das suas missões.

O funcionamento é simples: o que você desenha continua em movimento. Sua missão: criar uma linha que colecione todos os círculos coloridos, evitando cair nos buracos pelo caminho. Não há uma forma única de sucesso, então a sua criatividade é a chave.

Confira o trailer:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Divertido jogo de aventura.

Cure a cidade.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Fotos históricas.

História interativa.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️