Tim Cook exalta nova cor do iPhone 17 Pro e bateria do iPhone Air

Esta foi certamente uma semana bastante movimentada para o CEO da Apple, Tim Cook. Após o evento especial da companhia, ocorrido na terça-feira (9/9) no Apple Park, o executivo partiu para a fábrica da Corning em Harrodsburg, no estado americano do Kentucky, onde conversou com o jornalista Jim Kramer (da CNBC) sobre os novos produtos da empresa, bem como sobre o investimento milionário na fabricante de vidros.

Com relação aos novos produtos, especialmente os iPhones, Cook exaltou a nova cor laranja-cósmico do iPhone 17 Pro. Em seguida, ele falou sobre o iPhone Air, definindo o aparelho como tendo “desempenho profissional em um formato menor” — algo já aventado durante uma entrevista recente ao Wall Street Journal.

Questionado sobre a duração da bateria do modelo ultrafino, Cook teceu diversos elogios à tecnologia embutida no aparelho: “A duração da bateria é ótima. Você vai adorar. Nós o projetamos de dentro para fora. É somente eSIM. E assim conseguimos usar a bateria e estendê-la para áreas que antes tinham o SIM físico. E, portanto, é uma inovação incrível.”

Como dissemos, além de comentar os lançamentos desta semana, Cook também falou sobre o recente investimento da Apple na Corning, que fará com que a fábrica de Harrodsburg se dedique totalmente a produção de vidros para o iPhone e o Apple Watch.

O investimento, como informamos, faz parte de um programa da Apple que destinará US$600 bilhões nos próximos quatro anos a iniciativas e infraestrutura de manufatura nos Estados Unidos.

It's iPhone pre-order day and what better place to spend it than at Corning in Harrodsburg, KY! Soon all cover glass for iPhone and Apple Watch globally will be made here. We're proud to be an engine for American innovation. pic.twitter.com/KK9e0Cc5Dh — Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2025 Hoje é dia de pré-venda do iPhone e qual lugar melhor para aproveitá-lo do que na Corning em Harrodsburg, Kentucky? Em breve, todas as telas de vidro para iPhone e Apple Watch do mundo serão fabricadas aqui. Temos orgulho de ser um motor da inovação americana.

De volta aos novos iPhones, vale lembrar que a pré-venda teve início hoje nos EUA, em Portugal e diversos outros países — com alguns modelos já mostrando sinais de vendas em alta. No Brasil, a pré-venda começará no dia 16 de setembro.

