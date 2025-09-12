Tim Cook exalta nova cor do iPhone 17 Pro e bateria do iPhone Air

Esta foi certamente uma semana bastante movimentada para o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook. Após o evento especial da companhia, ocorrido na terça-feira (9/9) no Apple Park, o executivo partiu para a fábrica da Corning em Harrodsburg, no estado americano do Kentucky, onde conversou com o jornalista Jim Kramer (da CNBC) sobre os novos produtos da empresa, bem como sobre o investimento milionário na fabricante de vidros.
Com relação aos novos produtos, especialmente os iPhones, Cook exaltou a nova cor laranja-cósmico do iPhone 17 Pro. Em seguida, ele falou sobre o iPhone Air, definindo o aparelho como tendo “desempenho profissional em um formato menor” — algo já aventado durante uma entrevista recente ao Wall Street Journal.
Questionado sobre a duração da bateria do modelo ultrafino, Cook teceu diversos elogios à tecnologia embutida no aparelho: “A duração da bateria é ótima. Você vai adorar. Nós o projetamos de dentro para fora. É somente eSIM. E assim conseguimos usar a bateria e estendê-la para áreas que antes tinham o SIM físico. E, portanto, é uma inovação incrível.”
Como dissemos, além de comentar os lançamentos desta semana, Cook também falou sobre o recente investimento da Apple na Corning, que fará com que a fábrica de Harrodsburg se dedique totalmente a produção de vidros para o iPhone e o Apple Watch.
O investimento, como informamos, faz parte de um programa da Apple que destinará US$600 bilhões nos próximos quatro anos a iniciativas e infraestrutura de manufatura nos Estados Unidos.
De volta aos novos iPhones, vale lembrar que a pré-venda teve início hoje nos EUA, em Portugal e diversos outros países — com alguns modelos já mostrando sinais de vendas em alta. No Brasil, a pré-venda começará no dia 16 de setembro.
via 9to5Mac
Notas de rodapé
