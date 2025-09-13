AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: veja as diferenças entre as gerações

A Apple anunciou na última semana os AirPods Pro 3, os quais chegam para substituir a geração anterior com avanços de design, desempenho e novos recursos voltados à saúde a ao Apple Fitness.

O novo modelo já está em pré-venda nos Estados Unidos e em outros países, com lançamento oficial marcado para o dia 19 de setembro — no Brasil, porém, ainda sem data oficial.

O que essa nova geração tem de diferente quando comparada à anterior? É o que vamos descobrir agora!

Design e construção

O design externo dos AirPods Pro 3 permanece quase idêntico ao dos AirPods Pro 2, com ajustes no encaixe e na ergonomia. A Maçã redesenhou a arquitetura interna e incluiu cinco opções de pontas de silicone (PPP , PP, P, M e G), que agora possuem uma nova camada de microesferas com infusão de espuma.

Isso, claro, amplia a estabilidade durante treinos e atividades que exigem mais movimento e melhora o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês). Além disso, os AirPods Pro 2 têm certificação IP54, enquanto os novos modelos sobem para IP57, garantindo maior resistência a poeira, suor e água.

Quanto às dimensões e ao peso, os números mudaram ligeiramente:

Modelo Altura Largura Espessura Peso AirPods Pro 2 30,9mm 21,8mm 24mm 5,3g AirPods Pro 3 30,9mm 19,2mm 27mm 5,55g

Nos estojos de recarga MagSafe (USB-C), as diferenças também aparecem.

Modelo Altura Largura Espessura Peso AirPods Pro 2 45,2mm 60,6mm 21,7mm 50,8g AirPods Pro 3 47,2mm 62,2mm 21,8mm 43,99g

Áudio e recursos

Ambos os modelos contam com tecnologias como Áudio Adaptativo, Modo Ambiente, Detecção de Conversa, Isolamento de Voz, Equalização Adaptativa e Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça.

A diferença mais marcante está no Cancelamento Ativo de Ruído. Nos AirPods Pro 2, ele é até 2x mais eficiente em relação ao modelo original, enquanto no modelo recém-anunciado, o ganho dobra para 4x mais eficiência quando comparado à primeira geração dos fones.

Ademais, a nova arquitetura acústica multiponto, que controla com o precisão o fluxo de ar dentro dos fones, amplia o palco sonoro e aumenta a clareza de vozes em músicas, chamadas e vídeos.

Outra novidade exclusiva dos Pro 3 é o sensor de frequência cardíaca, capaz de monitorar exercícios físicos e integrar as medições ao app Fitness no iPhone, com suporte a mais de 50 tipos de treino.

Trata-se de um sensor fotopletismográfico (PPG), que emite luz infravermelha 256 vezes por segundo para medir o fluxo sanguíneo. Combinado ao acelerômetro, ao giroscópio e ao GPS , os fones podem, além de monitorar sessões de treinamento, calcular calorias e fechar anos de atividade no app Fitness.

Ambos os modelos, porém — até mesmo os AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) contam com suporte às Traduções Ao Vivo (Live Translation), que permite a tradução em real em idiomas como português, inglês, francês, alemão e espanhol.

Processamento e sensores

Tanto os AirPods Pro 2 quanto os seus antecessores são equipados com o chip H2, responsável pelo processamento de áudio e pela integração com todo o ecossistema da Apple, além de possuírem sensores de detecção de pele, acelerômetro e microfones duplos voltados para dentro, que garantem captação de voz e som adaptado.

Já os estojos dos AirPods Pro 3 são equipados com o novo chip U2 , que permite localização mais precisa pelo app Buscar (Find My), substituindo o U1 usado nos Pro 2.

Bateria e recarga

A bateria também evoluiu. Os novos fones duram até 8 horas em reprodução com ANC ativado (contra as 6h do AirPods Pro 2) e até 24 horas totais com o estojo de recarga MagSafe (com porta USB-C) — uma redução em relação às 30 horas da geração anterior. Contudo, segundo a Apple, os ganhos individuais dos novos fones compensam a autonomia menor do conjunto.

No Modo Transparência, os AirPods Pro 3 chegam a até 10 horas de uso contínuo, contra 6 horas da geração anterior.

Modelo Fones (ANC ligado) Fones (Áudio Espacial ativo) Estojo de recarga Carga rápida AirPods Pro 2 Até 6h Até 5h30min Até 30h 5 min = 1h AirPods Pro 3 Até 8h Até 7h30min Até 24h 5 min = 1h

Vale notar que, ao comprar os AirPods Pro 2 no Brasil, eles vinham com um cabo de USB-C para USB-C — assim como os AirPods 4; agora, com os AirPods Pro 3, o cabo não vem mais em lugar nenhum.

Preços e disponibilidade

Em solo estadunidense os AirPods Pro 3 custam US$250, mesmo preço de lançamento dos Pro 2.

No Brasil, os novos intra-auriculares custarão R$2.700 — R$100 a mais do que o valor do Pro 2, antes de ele sair de linha — e, como dito, ainda não estão disponíveis para compra por aqui.

