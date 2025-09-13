AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: veja as diferenças entre as gerações

A Apple anunciou na última semana os AirPods Pro 3, os quais chegam para substituir a geração anterior com avanços de design, desempenho e novos recursos voltados à saúde a ao Apple Fitness.
O novo modelo já está em pré-venda nos Estados Unidos e em outros países, com lançamento oficial marcado para o dia 19 de setembro — no Brasil, porém, ainda sem data oficial.
O que essa nova geração tem de diferente quando comparada à anterior? É o que vamos descobrir agora!
Design e construção
O design externo dos AirPods Pro 3 permanece quase idêntico ao dos AirPods Pro 2, com ajustes no encaixe e na ergonomia. A Maçã redesenhou a arquitetura interna e incluiu cinco opções de pontas de silicone (PPP 1Esta é nova., PP, P, M e G), que agora possuem uma nova camada de microesferas com infusão de espuma.
Isso, claro, amplia a estabilidade durante treinos e atividades que exigem mais movimento e melhora o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês). Além disso, os AirPods Pro 2 têm certificação IP54, enquanto os novos modelos sobem para IP57, garantindo maior resistência a poeira, suor e água.
Quanto às dimensões e ao peso, os números mudaram ligeiramente:
|Modelo
|Altura
|Largura
|Espessura
|Peso
|AirPods Pro 2
|30,9mm
|21,8mm
|24mm
|5,3g
|AirPods Pro 3
|30,9mm
|19,2mm
|27mm
|5,55g
Nos estojos de recarga MagSafe (USB-C), as diferenças também aparecem.
|Modelo
|Altura
|Largura
|Espessura
|Peso
|AirPods Pro 2
|45,2mm
|60,6mm
|21,7mm
|50,8g
|AirPods Pro 3
|47,2mm
|62,2mm
|21,8mm
|43,99g
Áudio e recursos
Ambos os modelos contam com tecnologias como Áudio Adaptativo, Modo Ambiente, Detecção de Conversa, Isolamento de Voz, Equalização Adaptativa e Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça.
A diferença mais marcante está no Cancelamento Ativo de Ruído. Nos AirPods Pro 2, ele é até 2x mais eficiente em relação ao modelo original, enquanto no modelo recém-anunciado, o ganho dobra para 4x mais eficiência quando comparado à primeira geração dos fones.
Ademais, a nova arquitetura acústica multiponto, que controla com o precisão o fluxo de ar dentro dos fones, amplia o palco sonoro e aumenta a clareza de vozes em músicas, chamadas e vídeos.
Outra novidade exclusiva dos Pro 3 é o sensor de frequência cardíaca, capaz de monitorar exercícios físicos e integrar as medições ao app Fitness no iPhone, com suporte a mais de 50 tipos de treino.
Trata-se de um sensor fotopletismográfico (PPG), que emite luz infravermelha 256 vezes por segundo para medir o fluxo sanguíneo. Combinado ao acelerômetro, ao giroscópio e ao GPS 2Global Positioning System, ou sistema de posicionamento global., os fones podem, além de monitorar sessões de treinamento, calcular calorias e fechar anos de atividade no app Fitness.
Ambos os modelos, porém — até mesmo os AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) contam com suporte às Traduções Ao Vivo (Live Translation), que permite a tradução em real em idiomas como português, inglês, francês, alemão e espanhol.
Processamento e sensores
Tanto os AirPods Pro 2 quanto os seus antecessores são equipados com o chip H2, responsável pelo processamento de áudio e pela integração com todo o ecossistema da Apple, além de possuírem sensores de detecção de pele, acelerômetro e microfones duplos voltados para dentro, que garantem captação de voz e som adaptado.
Já os estojos dos AirPods Pro 3 são equipados com o novo chip U2 3Chamado antes de “chip de banda ultralarga de segunda geração”., que permite localização mais precisa pelo app Buscar (Find My), substituindo o U1 usado nos Pro 2.
Bateria e recarga
A bateria também evoluiu. Os novos fones duram até 8 horas em reprodução com ANC ativado (contra as 6h do AirPods Pro 2) e até 24 horas totais com o estojo de recarga MagSafe (com porta USB-C) — uma redução em relação às 30 horas da geração anterior. Contudo, segundo a Apple, os ganhos individuais dos novos fones compensam a autonomia menor do conjunto.
No Modo Transparência, os AirPods Pro 3 chegam a até 10 horas de uso contínuo, contra 6 horas da geração anterior.
|Modelo
|Fones (ANC ligado)
|Fones (Áudio Espacial ativo)
|Estojo de recarga
|Carga rápida
|AirPods Pro 2
|Até 6h
|Até 5h30min
|Até 30h
|5 min = 1h
|AirPods Pro 3
|Até 8h
|Até 7h30min
|Até 24h
|5 min = 1h
Vale notar que, ao comprar os AirPods Pro 2 no Brasil, eles vinham com um cabo de USB-C para USB-C — assim como os AirPods 4; agora, com os AirPods Pro 3, o cabo não vem mais em lugar nenhum.
Preços e disponibilidade
Em solo estadunidense os AirPods Pro 3 custam US$250, mesmo preço de lançamento dos Pro 2.
No Brasil, os novos intra-auriculares custarão R$2.700 — R$100 a mais do que o valor do Pro 2, antes de ele sair de linha — e, como dito, ainda não estão disponíveis para compra por aqui.
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
Notas de rodapé
- 1Esta é nova.
- 2Global Positioning System, ou sistema de posicionamento global.
- 3Chamado antes de “chip de banda ultralarga de segunda geração”.