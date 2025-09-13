Apple Watch Ultra 3 vs. Ultra 2: quais são as diferenças entre eles?

A mais nova versão do smartwatch topo-de-linha da Maçã foi oficialmente apresentada nesta semana: o Apple Watch Ultra 3, o qual naturalmente substitui o modelo da geração anterior.

Contudo, em quais pontos ambas as gerações se diferenciam? É o que veremos a seguir.

Design e display

Assim como do Apple Watch Ultra original para o Ultra 2, o Ultra 3 não possui grandes mudanças no design, mas há diferenças sutis.

As bordas agora são 24% mais finas ao redor da tela, o que significa que o novo modelo tem a maior tela já vista em um Apple Watch. Enquanto o Apple Watch Ultra 2 possui uma tela de 410×502 pixels e uma área de visualização de 1.185mm², o novo modelo conta com 422×514 pixels e uma área de visualização de 1.245mm².

Divulgação/Apple

A tecnologia da tela em si também é diferente no Ultra 3, o qual apresenta um display OLED LTPO3 mais eficiente em termos de energia e com amplo ângulo de visão. Em ambos, porém, temos até 3.000 nits de brilho e mínimo de 1 nit — além do suporte à Tela Sempre Ativa (Always-On Display).

No mais, o tamanho, o formato, a espessura e o peso do Ultra 3 são os mesmos do seu antecessor, portanto não há grandes mudanças. Ele também está disponível nas cores titânio natural e preto, assim como o Ultra 2.

Bateria

O novo Apple Watch Ultra também conta com boas melhorias na bateria em relação ao seu antecessor: enquanto o Ultra 2 oferece uma autonomia de até 36 horas, o Ultra 3 amplia isso para 42 horas. No Modo Pouca Energia (Low Power Mode), porém, ambos são capazes de durar até 72 horas. Mas tem uma pegadinha, aí, já que essa métrica de bateria tem a ver com uma nova forma de medição da Maçã, então o ganho real pode não ser esse…

O Apple Watch Ultra 3 oferece ainda algumas vantagens em termos de recarga rápida. Enquanto o Ultra 2 pode ir de 0% a 80% em cerca de 1 hora, o Ultra 3 consegue atingir essa mesma porcentagem em apenas 45 minutos.

Além disso, o Apple Watch Ultra pode durar até 12 horas após uma recarga de 15 minutos — ou oferecer até 8 horas de monitoramento de sono após uma recarga de 5 minutos.

Chips e conectividade

Em termos de processamento, o Apple Watch Ultra 3 também leva vantagem. Enquanto ele é equipado com um chip S10 de 2 núcleos de 64 bits, o Ultra 2 é empurrado pelo chip S9, lançado em 2023 — não que isso faça alguma diferença notável para o usuário.

No mais, ambos contam com o chip W3 da Apple para conexões sem fio, chip U2 (de banda ultralarga), Neural Engine de 4 núcleos e 64GB de armazenamento interno.

Divulgação/Apple

Com relação à conectividade, também há novidades: o Apple Watch Ultra 3 é compatível com redes 5G (nos modelos GPS + Cellular), enquanto o Ultra 2 suporta somente com redes 4G/LTE e UMTS.

As demais especificações, porém, são idênticas — incluindo suporte ao Wi‑Fi 4 e Bluetooth 5.3.

Recursos e durabilidade

Ambos os modelos receberão os novos recursos de saúde e inteligência anunciados com o watchOS 26, incluindo notificações de hipertensão, Workout Buddy (é necessário ter o iPhone com Apple Intelligence por perto, e inicialmente só funciona em inglês), Qualidade do Sono (Sleep Score) e o gesto de movimento de pulso.

No entanto, o Apple Watch Ultra 3 oferece suporte ao recurso SOS de Emergência via satélite (Emergency SOS via satellite), permitindo o envio de mensagens de emergência e o compartilhamento da localização mesmo quando sem nenhum sinal de celular ou Wi-Fi. Isso ainda não chegou ao Brasil, porém.

Divulgação/Apple

As duas gerações também oferecem os seguintes recursos em comum:

App ECG

Monitoramento de sono

Monitoramento de ruído

App Oxigênio no Sangue

Notificações de apneia do sono

Detecção de Queda e Detecção de Acidente

Acompanhamento noturno da temperatura do pulso (via recurso Sinais Vitais)

Acompanhamento de ciclo menstrual com estimativas de ovulações anteriores

Quanto à durabilidade, ambos são resistente à água (até 100 metros) e possuem indicador de profundidade até 40m, além de contar com classificação IP6X de resistência à poeira.

Preço

O Apple Watch Ultra 3 estará disponível no Brasil a partir de R$10.500 — mesmo valor cobrado pelo agora descontinuado Ultra 2.

