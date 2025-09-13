Comparativo: Apple Watch Series 11 evolui pouco em relação ao Series 10

A Apple apresentou nesta semana novos modelos de smartwatches, incluindo o Apple Watch Series 11, que chega para substituir a versão de aniversário lançada no ano passado (o Apple Watch Series 10). Mas será que ele vale mesmo esse update em sua numeração?

Neste post, como de tradição, vamos dar uma passeada pelo que mudou (e também pelo que continua igual) nos aparelhos deste ano em relação aos da geração anterior — um comparativo detalhado que poderá lhe ajudar a decidir se vale ou não a pena fazer um upgrade.

Design e construção

Após uma mudança mais acentuada no ano passado, quando o relógio comemorou a sua primeira década, a Apple optou por manter o mesmo design do Apple Watch Series 10 no modelo deste ano — bem como suas duas opções de tamanho (de 42mm ou 46mm) e materiais (alumínio ou titânio) da caixa.

Ele continua com o mesmo design mais retangular, além de oferecer uma versão GPS e outra GPS + Cellular (com conectividade móvel) — uma diferença que impacta em detalhes como opções de cores ou até mesmo no peso do produto, como veremos a seguir.

Como no ano passado, a variante construída em alumínio (tanto a versão GPS quanto a GPS + Cellular) está disponível nas cores preta brilhante, ouro rosa e prateada, mas neste ano também há a opção cinza-espacial.

A versão de titânio (que só está disponível na variante GPS + Cellular) continua oferecendo as mesmas opções ardósia, dourado e natural.

Em termos de dimensões, o modelo de 46mm (referência à medida diagonal da tela) continua com seus 39mm de largura e 9,7mm de espessura, enquanto o de 42mm segue com seus 36mm de largura e os mesmos 9,7mm de espessura do modelo maior.

O que mudou de um ano para o outro foi o peso, com todas as variantes deste ano sendo levemente mais pesadas que as do ano anterior, como você pode conferir na tabela a seguir:

Modelo Alumínio (GPS) Alumínio (GPS + Cellular) Titânio Series 10 (42mm) 30g 29,3g 34,4g Series 10 (46mm) 36,4g 35,3g 41,7g Series 11 (42mm) 30,3g 29,7g 34,6g Series 11 (46mm) 37,8g 36,9g 43,1g

Tela e vidro frontal

Outra coisa que permanece igual à geração anterior é o display. Os relógios seguem com a mesma tela Retina OLED (LTPO3) com amplo ângulo de visão, além do recurso Tela Sempre Ativa (Always-on Display). O brilho máximo continua o mesmo (de até 2.000 nits), bem como o brilho mínimo de 1 nit.

Em termos de resolução, o modelo de 46mm segue com 416×496 pixels (área de visualização de 1220mm²), enquanto o de 42mm continua com seus 374x446px (área de visualização de 989mm²).

Quando falamos especificamente do material que cobre a tela, ele agora é feito de um vidro exclusivo Ion-X (com troca de íons) reforçado o qual oferece 2x mais resistência a arranhões.

Isso se considerarmos o modelo de alumínio, já que as versões de titânio contam com um cristal frontal de safira, que é ainda mais resistente a arranhões e rachaduras.

Processamento

Uma das maiores surpresas deste ano (embora não tão grande, admitamos) é a ausência de um novo chip (ou pelo menos de uma atualização no seu nome). Os Apple Watches Series 11 seguem com o mesmo SiP S10 dual-core de 64 bits do Series 10.

Com Neural Engine de 4 núcleos e 64GB de armazenamento, o aparelho também conta com o chip W3 da Apple para conexões sem fio, bem como com o chip de banda ultralarga de segunda geração da empresa (U2).

Sensores

Tanto o Apple Watch Series 11 quanto o Apple Watch Series 10 contam com os seguintes sensores:

Sensor cardíaco elétrico

Sensor cardíaco óptico de terceira geração

Sensor de luz ambiente

Sensor de temperatura da água

Indicador de profundidade até 6m e app Profundidade

Alto-falante

Reprodução de mídia

Microfone com isolamento de voz

Altímetro sempre ativo

Bússola

Pontos intermediários, Retraçar e Visualização de Elevação

Giroscópio de alto alcance dinâmico

Recursos de saúde e bem-estar

A ausência de um chip mais atualizado ou de novos sensores torna os recursos de saúde dos dois modelos bem parecidos, uma vez que até mesmo novidades importantes que estrearão agora também chegarão a modelos mais antigos (como o do ano passado).

É o caso das Notificações de Hipertensão (para alertar usuários sobre possíveis problemas relacionados a pressão arterial) e a Qualidade do Sono (uma pontuação para ajudar os usuários a acompanhar melhor e a melhorar o sono).

Assim como o modelo anterior, o Apple Watch Series 11 também conta com os seguintes recursos de saúde e bem-estar:

App ECG

App Oxigênio no Sangue

Acompanhamento noturno da temperatura do pulso

Acompanhamento de ciclo menstrual com estimativas de ovulações anteriores

Monitoramento de sono

Notificações de apneia do sono

App Sinais Vitais com informações de frequência cardíaca e respiratória, temperatura do pulso, oxigênio no sangue e tempo de sono

App Atenção Plena com acompanhamento do estado emocional

Carga de exercício

Monitoramento de ruído

GymKit

Conectividade

Nesta seção, há uma grande novidade para o mais novo relógio: o suporte a conexão 5G nos modelos GPS + Cellular. As duas gerações contam com Wi‑Fi 4, Bluetooth 5.3, e suporte a GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.

Outra mudança muito bem-vinda é um redesenho na antena celular, o qual foi feito no Apple Watch Series 11 para que ela consiga cobrir mais bandas e aumentar significativamente a intensidade do sinal.

Bateria

Pela primeira vez, o modelo intermediário dos Apple Watches é capaz de suportar até 24 horas sem uma recarga — uma boa evolução em relação às 18 horas do Apple Watch Series 10. No Modo Pouca Energia, a autonomia vai de 36 para 38 horas. Ainda assim, muito desses ganhos têm a ver com uma mudança na forma como a Apple faz o cálculo da bateria em si, e não a um componente necessariamente maior.

De acordo com a Apple, o aparelho segue precisando de apenas 30 minutos para uma recarga de até 80%, enquanto fornece até 8 horas de uso após uma recarga de 15 minutos ou até 8 horas de monitoramento de sono com uma recarga de 5 minutos.

Preço e disponibilidade

Falamos muito sobre “outra coisa que não mudou”, então seria até injusto não terminarmos da mesma forma. Com pouquíssimas novidades, o Apple Watch Series 11 tem os mesmos preços da geração anterior.

Aqui no Brasil, por exemplo, eles partem dos R$5.500 na versão GPS de 42mm, podendo chegar a R$9.900 na versão GPS + Cellular de 46mm.

