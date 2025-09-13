Confira todas as diferenças entre os iPhones 16 e 17!

Com a apresentação do iPhone 17, nada mais justo do que colocar as suas características e especificações lado a lado com as do seu antecessor direto — o iPhone 16.

Assim, quem estiver de olho no novo modelo, poderá conferir exatamente o que mudou e analisar se compensa realizar o upgrade ou mesmo escolher qualquer um dos dois dispositivos como um novo aparelho.

Vamos conferir o que muda, portanto?

Design

Começando pelo design, o iPhone 17 possui novas cores — mantendo cinco variações ao todo, assim como o iPhone 16 — sendo que ambos os modelos compartilham as cores branca e preta.

Divulgação/Apple

Os novos tons do iPhone 17 incluem lavanda, sálvia e azul-névoa, enquanto o iPhone 16 está disponível nas cores ultramarino, verde-acinzentado e rosa.

Divulgação/Apple

Na lateral esquerda, acima dos botões do volume, ambos os modelos contam com o botão de Ação (Action button). Já na lateral direita, abaixo do botão de energia, os dois aparelhos contam com o Controle da Câmera (Camera Control).

Dimensões e peso

O iPhone 16 e o iPhone 17 possuem poucas diferenças nas dimensões, sendo que o novo modelo é mais alto, mais espesso e mais pesado — devido a uma tela ligeiramente maior, da qual trataremos a seguir.

Modelo Altura Largura Espessura Peso iPhone 16 147,6mm 71,6mm 7,80mm 170 gramas iPhone 17 149,6mm 71,5mm 7,95mm 177 gramas

Vidro frontal e tela

Enquanto o iPhone 16 conta com um vidro Ceramic Shield, o iPhone 17 possui a parte frontal em Ceramic Shield 2, que oferece 3x mais resistência a arranhões. O chassi do aparelho continua sendo feito de alumínio.

Ambos são equipados com telas Super Retina XDR feitas de OLED , sendo que o iPhone 16 possui um display de 6,1 polegadas, um pouco menor do que o display de 6,3″ do iPhone 17. Ambos compartilham a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) no topo.

Isso significa também que a resolução da tela é diferente entre os dois modelos, sendo ela de 2556×1179 pixels (460 pixels por polegada) no iPhone 16 e de 2622×1206 pixels (também com 460ppp) no iPhone 17.

No mais, ambos possuem proporção de contraste 2.000.000:1, ampla tonalidade de cores (P3), brilho máximo de 1.000 nits, pico de brilho de 1.600 nits para conteúdos HDR e brilho mínimo de 1 nit (ideal para visualizações em ambientes mais escuros). A única diferença está no pico de brilho em ambiente externo, que é de 2.000 nits no iPhone 16 e de 3.000 nits no iPhone 17.

Divulgação/Apple

Finalmente, a Apple também levou a tecnologia ProMotion à tela do seu modelo de entrada. Ou seja, o iPhone 17 agora conta com taxas de atualização adaptativas de 1Hz até 120Hz, enquanto o iPhone 16 possui taxa de atualização fixa em 60Hz.

Ademais, o novo modelo de entrada conta agora com o recurso Tela Sempre Ativa (Always-on Display), o que significa que, mesmo em repouso, a tela do iPhone 17 ainda poderá mostrar a hora, widgets e notificações.

Recarga

Todos os dois modelos suportam recarga sem fio com carregador MagSafe, Qi2 ou Qi.

No iPhone 16, é possível recarregar até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de 20W ou superior, usando um cabo para recarga com conector USB‑C, ou com adaptador de energia de 30W ou superior usando o carregador MagSafe.

Já no iPhone 17, pode-se recarregar 50% em 20 minutos com adaptador de energia de 40W ou superior, usando um cabo para recarga com conector USB‑C.

Processador e memória

Enquanto o iPhone 16 é equipado com o chip A18, o iPhone 17 traz o processador A19. Ambos, contudo, têm CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 5 núcleos — porém, no A19, a GPU também conta com os chamados Neural Accelerators. Todos os dois também contam com Neural Engine de 16 núcleos e suportam traçado de raios acelerado por hardware.

A memória não aumentou entre as duas gerações, ou seja, ambos mantêm os mesmos 8GB de RAM.

Câmeras

O iPhone 17 traz algumas melhorias nas suas lentes, entre elas um sensor ultra-angular com agora 48 megapixels, antes 12MP no modelo anterior. A câmera principal, chamada de Fusion, traz as mesmas especificações do ano passado (incluindo a sua resolução de 48MP).

Ambos também oferecem estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e os seguintes níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x.

Com relação à gravação de vídeos, ambos oferecem os seguintes mesmos recursos:

Gravações de vídeo 4K Dolby Vision até 60 quadros por segundo

Modo Cinema até 4K Dolby Vision a 30qps

Modo Ação até 2,8K Dolby Vision a 60qps

Gravação de vídeo espacial de 1080p a 30qps

Gravação de vídeo macro (inclusive em câmera lenta e time-lapse)

Vídeo em câmera lenta até 1080p a 240qps

QuickTake de vídeo até 4K a 60qps em HDR Dolby Vision

Gravação em estéreo e Áudio Espacial

Redução de ruído de vento

Mixagem de Áudio

Divulgação/Apple

Algo que o iPhone 17 traz de novo é o recurso chamado Captura Dupla (Dual Capture), que permite gravar com todas as câmeras (frontal e traseiras) até 4K Dolby Vision a 30qps.

Por falar em câmera frontal, enquanto no iPhone 16 ela tem 12MP, no iPhone 17 ela ganhou uma boa evolução: com 18MP, a câmera Center Stage oferece a função Palco Central para fotos/chamadas de vídeo, vídeo ultraestabilizado e o recurso Captura Dupla. Ela também permite tirar fotos na horizontal sem necessariamente virar o dispositivo, visto que o seu sensor é agora quadrado.

Divulgação/Apple

O restante das especificações, porém, são semelhantes: ambos têm suporte ao Photonic Engine, Deep Fusion e HDR Inteligente 5 para fotos e podem gravar vídeos a 4K Dolby Vision, em modo Cinema até 4K Dolby Vision (30qps) e QuickTake até 4K (60qps, também em Dolby Vision), além de vídeo em câmera lenta de 1080p a 120qps.

Conectividade

O iPhone 17 também recebeu um upgrade em seu módulo Wi-Fi, contando agora com o chip N1 da Apple, o qual é compatível com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (ante Bluetooth 5.3 no iPhone 16) e Thread. Ele também melhora o desempenho geral sem fio e a confiabilidade dos recursos que dependem do chip (como AirDrop e Acesso Pessoal).

O modem continua sendo um da Qualcomm, capaz de conexões 5G (sub-6GHz e mmWave) com 4×4 MIMO — lembrando que o mmWave é limitado aos modelos comercializados nos EUA. No mais, os dois modelos possuem chip de banda ultralarga da Apple de segunda geração (agora chamado de U2).

Por fim, a porta USB-C continua exatamente igual, sendo compatível com USB 2 (velocidades de transferência de até 480Mbps) em ambos os modelos.

Bateria

Com relação à bateria, o novo modelo ganhou um belo salto de autonomia. Segundo os testes da Apple em reprodução de vídeos, o iPhone 17 oferece até 30 horas de reprodução de vídeo (contra 22 horas do iPhone 16). No streaming de vídeos, o iPhone 17 chega a 27 horas, enquanto o iPhone 16 aguenta 18 horas.

Preço

O iPhone 17 estará disponível a partir de R$8.000 no dia 19 de setembro, enquanto o iPhone 16 agora custa a partir de R$6.800 no Brasil.

Como é possível notar, o iPhone 17 e o iPhone 16 compartilham certas características e se distanciam em determinados pontos. Ambos, porém, são dispositivos com recursos avançados e que oferecem uma boa longevidade.

Para muitos, esse talvez tenha sido o maior salto entre um modelo e o seu sucessor imediato na linha de iPhones deste ano.

