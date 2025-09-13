Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
Linha do iPhone 17 de lado e inclinada, com todas as cinco cores

Confira todas as diferenças entre os iPhones 16 e 17!

Luiz Gustavo Ribeiro
13/09/2025 • 16:30
Leitura de 5 minuto

Com a apresentação do iPhone 17, nada mais justo do que colocar as suas características e especificações lado a lado com as do seu antecessor direto — o iPhone 16.

Publicidade

Assim, quem estiver de olho no novo modelo, poderá conferir exatamente o que mudou e analisar se compensa realizar o upgrade ou mesmo escolher qualquer um dos dois dispositivos como um novo aparelho.

Vamos conferir o que muda, portanto?

Design

Começando pelo design, o iPhone 17 possui novas cores — mantendo cinco variações ao todo, assim como o iPhone 16 — sendo que ambos os modelos compartilham as cores branca e preta.

Divulgação/Apple

Os novos tons do iPhone 17 incluem lavanda, sálvia e azul-névoa, enquanto o iPhone 16 está disponível nas cores ultramarino, verde-acinzentado e rosa.

Divulgação/Apple

Na lateral esquerda, acima dos botões do volume, ambos os modelos contam com o botão de Ação (Action button). Já na lateral direita, abaixo do botão de energia, os dois aparelhos contam com o Controle da Câmera (Camera Control).

Dimensões e peso

O iPhone 16 e o iPhone 17 possuem poucas diferenças nas dimensões, sendo que o novo modelo é mais alto, mais espesso e mais pesado — devido a uma tela ligeiramente maior, da qual trataremos a seguir.

ModeloAlturaLarguraEspessuraPeso
iPhone 16147,6mm71,6mm7,80mm170 gramas
iPhone 17149,6mm71,5mm7,95mm177 gramas

Vidro frontal e tela

Enquanto o iPhone 16 conta com um vidro Ceramic Shield, o iPhone 17 possui a parte frontal em Ceramic Shield 2, que oferece 3x mais resistência a arranhões. O chassi do aparelho continua sendo feito de alumínio.

Ambos são equipados com telas Super Retina XDR feitas de OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico., sendo que o iPhone 16 possui um display de 6,1 polegadas, um pouco menor do que o display de 6,3″ do iPhone 17. Ambos compartilham a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) no topo.

Isso significa também que a resolução da tela é diferente entre os dois modelos, sendo ela de 2556×1179 pixels (460 pixels por polegada) no iPhone 16 e de 2622×1206 pixels (também com 460ppp) no iPhone 17.

No mais, ambos possuem proporção de contraste 2.000.000:1, ampla tonalidade de cores (P3), brilho máximo de 1.000 nits, pico de brilho de 1.600 nits para conteúdos HDR 2High dynamic range, ou grande alcance dinâmico. e brilho mínimo de 1 nit (ideal para visualizações em ambientes mais escuros). A única diferença está no pico de brilho em ambiente externo, que é de 2.000 nits no iPhone 16 e de 3.000 nits no iPhone 17.

Divulgação/Apple

Finalmente, a Apple também levou a tecnologia ProMotion à tela do seu modelo de entrada. Ou seja, o iPhone 17 agora conta com taxas de atualização adaptativas de 1Hz até 120Hz, enquanto o iPhone 16 possui taxa de atualização fixa em 60Hz.

Publicidade

Ademais, o novo modelo de entrada conta agora com o recurso Tela Sempre Ativa (Always-on Display), o que significa que, mesmo em repouso, a tela do iPhone 17 ainda poderá mostrar a hora, widgets e notificações.

Recarga

Todos os dois modelos suportam recarga sem fio com carregador MagSafe, Qi2 ou Qi.

No iPhone 16, é possível recarregar até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de 20W ou superior, usando um cabo para recarga com conector USB‑C, ou com adaptador de energia de 30W ou superior usando o carregador MagSafe.

Já no iPhone 17, pode-se recarregar 50% em 20 minutos com adaptador de energia de 40W ou superior, usando um cabo para recarga com conector USB‑C.

Processador e memória

Enquanto o iPhone 16 é equipado com o chip A18, o iPhone 17 traz o processador A19. Ambos, contudo, têm CPU 3Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e GPU 4Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 5 núcleos — porém, no A19, a GPU também conta com os chamados Neural Accelerators. Todos os dois também contam com Neural Engine de 16 núcleos e suportam traçado de raios acelerado por hardware.

A memória não aumentou entre as duas gerações, ou seja, ambos mantêm os mesmos 8GB de RAM.

Câmeras

O iPhone 17 traz algumas melhorias nas suas lentes, entre elas um sensor ultra-angular com agora 48 megapixels, antes 12MP no modelo anterior. A câmera principal, chamada de Fusion, traz as mesmas especificações do ano passado (incluindo a sua resolução de 48MP).

Ambos também oferecem estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e os seguintes níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x.

Com relação à gravação de vídeos, ambos oferecem os seguintes mesmos recursos:

  • Gravações de vídeo 4K Dolby Vision até 60 quadros por segundo
  • Modo Cinema até 4K Dolby Vision a 30qps
  • Modo Ação até 2,8K Dolby Vision a 60qps
  • Gravação de vídeo espacial de 1080p a 30qps
  • Gravação de vídeo macro (inclusive em câmera lenta e time-lapse)
  • Vídeo em câmera lenta até 1080p a 240qps
  • QuickTake de vídeo até 4K a 60qps em HDR Dolby Vision
  • Gravação em estéreo e Áudio Espacial
  • Redução de ruído de vento
  • Mixagem de Áudio
Divulgação/Apple

Algo que o iPhone 17 traz de novo é o recurso chamado Captura Dupla (Dual Capture), que permite gravar com todas as câmeras (frontal e traseiras) até 4K Dolby Vision a 30qps.

Por falar em câmera frontal, enquanto no iPhone 16 ela tem 12MP, no iPhone 17 ela ganhou uma boa evolução: com 18MP, a câmera Center Stage oferece a função Palco Central para fotos/chamadas de vídeo, vídeo ultraestabilizado e o recurso Captura Dupla. Ela também permite tirar fotos na horizontal sem necessariamente virar o dispositivo, visto que o seu sensor é agora quadrado.

Divulgação/Apple

O restante das especificações, porém, são semelhantes: ambos têm suporte ao Photonic Engine, Deep Fusion e HDR Inteligente 5 para fotos e podem gravar vídeos a 4K Dolby Vision, em modo Cinema até 4K Dolby Vision (30qps) e QuickTake até 4K (60qps, também em Dolby Vision), além de vídeo em câmera lenta de 1080p a 120qps.

Conectividade

O iPhone 17 também recebeu um upgrade em seu módulo Wi-Fi, contando agora com o chip N1 da Apple, o qual é compatível com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (ante Bluetooth 5.3 no iPhone 16) e Thread. Ele também melhora o desempenho geral sem fio e a confiabilidade dos recursos que dependem do chip (como AirDrop e Acesso Pessoal).

O modem continua sendo um da Qualcomm, capaz de conexões 5G (sub-6GHz e mmWave) com 4×4 MIMO — lembrando que o mmWave é limitado aos modelos comercializados nos EUA. No mais, os dois modelos possuem chip de banda ultralarga da Apple de segunda geração (agora chamado de U2).

Por fim, a porta USB-C continua exatamente igual, sendo compatível com USB 2 (velocidades de transferência de até 480Mbps) em ambos os modelos.

Bateria

Com relação à bateria, o novo modelo ganhou um belo salto de autonomia. Segundo os testes da Apple em reprodução de vídeos, o iPhone 17 oferece até 30 horas de reprodução de vídeo (contra 22 horas do iPhone 16). No streaming de vídeos, o iPhone 17 chega a 27 horas, enquanto o iPhone 16 aguenta 18 horas.

Preço

O iPhone 17 estará disponível a partir de R$8.000 no dia 19 de setembro, enquanto o iPhone 16 agora custa a partir de R$6.800 no Brasil.

Como é possível notar, o iPhone 17 e o iPhone 16 compartilham certas características e se distanciam em determinados pontos. Ambos, porém, são dispositivos com recursos avançados e que oferecem uma boa longevidade.

Para muitos, esse talvez tenha sido o maior salto entre um modelo e o seu sucessor imediato na linha de iPhones deste ano.

iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    High dynamic range, ou grande alcance dinâmico.
  • 3
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 4
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple Watch Ultra 3 vs. Ultra 2: quais são as diferenças entre eles?
Posts relacionados