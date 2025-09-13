Eis as diferenças entre o Apple Watch SE 3 e o modelo de 2ª geração

Além do Apple Watch Series 11 e do Apple Watch Ultra 3, a Maçã também tratou de lançar na última semana a terceira geração do Apple Watch SE.

O modelo de entrada está ainda melhor e segue sendo uma ótima opção para quem quer um smartwatch e não pretende desembolsar muito em um modelo topo-de-linha.

No entanto, quais são exatamente as diferenças entre a segunda e a terceira geração desse modelo? É o que vamos conferir neste artigo!

Design e cores

Ambas as gerações possuem caixa de alumínio e continuam disponíveis em dois tamanhos: 40mm e 44mm. Na parte traseira, as duas também são feitas com um material composto com nylon e cristal de safira.

Em termos de cores, temos algumas diferenças. Enquanto a segunda geração era oferecida em prateado, estelar e meia-noite, o Apple Watch SE 3 está disponível apenas nas tonalidades meia-noite (midnight) e estelar (starlight).

Display

Ambas as gerações compartilham o mesmo tamanho. Isso significa que tanto o Apple Watch SE (2ª geração) quanto o SE 3 oferecem uma área de visualização de 977mm (no modelo de 44mm) e de 759mm (na versão de 40mm).

O Apple Watch SE 3, contudo, tem agora uma Tela Sempre Ativa (Always-on Display), que deixa você ver as horas e muito mais sem precisar levantar o pulso.

Ambos os relógios também podem atingir até 1.000 nits de brilho, exceto que somente no Apple Watch SE 3 o display pode chegar a um brilho mínimo de 2 nits.

Em matéria de durabilidade, a Apple alega que o vidro Ion‑X do SE 3 é 4x vezes mais resistente a rachaduras que a geração anterior.

Peso

Apesar de as dimensões do relógio não terem mudado em relação à segunda geração do Apple Watch SE, o novo modelo de 40mm é sutilmente mais leve — certamente algo que não será notado no uso cotidiano.

Modelo Peso (GPS) Peso (GPS + Cellular) Apple Watch SE 2 de 40mm 26,4g 27,8g Apple Watch SE 2 de 44mm 32,9g 33g Apple Watch SE 3 de 40mm 26,3g 26,4g Apple Watch SE 3 de 44mm 32,9g 33g

Processador

O processador também mudou. Sai o S8 e entra o S10, o mesmo que está presente no Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3. Com isso, ele ganha suporte aos novos gestos de flick e duplo-toque.

Tanto o S8 quanto o S10 têm 2 núcleos de 64 bits mas, além de o chip S10 contar com um Neural Engine de 4 núcleos (coprocessador que não está presente no S8), ele também oferece 64GB de armazenamento interno, ante 32GB do Apple Watch SE (2ª geração).

Sensores e recursos

Em termos de sensores, os dois modelos compartilham um sensor cardíaco óptico de segunda geração, sensor de luz ambiente, altímetro sempre ativo, bússola e giroscópio de alto alcance dinâmico.

Isso faz com que ambos ofereçam recursos em comum, como acompanhamento de ciclo menstrual, monitoramento de sono, monitoramento de ruído, além de detecção de queda e de acidente.

No entanto, o Apple Watch SE 3 passa a contar também com um sensor de temperatura, aprimorando o recurso de acompanhamento de ciclo menstrual com as estimativas de ovulações anteriores, além de ampliar os dados coletados pelo app Sinais Vitais (Vitals). Um outro recurso presente apenas no novo modelo são as notificações de apneia do sono.

Conectividade

Uma das principais diferenças entre os dois modelos está na conectividade: o Apple Watch SE 3 é compatível com redes 5G, enquanto o modelo anterior está limitado a redes 4G/LTE e UMTS.

Fora isso, os dois são compatíveis com Wi‑Fi 4 e Bluetooth 5.3.

Bateria

Em matéria de bateria, ainda que a promessa de autonomia da Apple seja de 18 horas em ambos os modelos, há novidades com relação ao recurso de Modo Pouca Energia (Low Power Mode) e a recarga rápida.

Quanto ao primeiro, o Apple Watch SE 3 pode durar até 32 horas quando o Modo Pouca Energia está ativado — essa informação não está disponível para o Apple Watch SE (2ª geração).

O novo modelo também passa a ser compatível com recarga rápida, de modo que é possível recarregá-lo até 80% em cerca de 45 minutos. A Apple também alega que uma recarga de 15 minutos fornece até 8 horas de uso normal, enquanto 8 minutos de recarga promovem 8 horas de monitoramento de sono.

E o que ficou faltando?

Apesar de todas essas novidades, não foi dessa vez que a Apple levou os recursos ECG, Oxigênio no Sangue e as novas notificações de hipertensão ao seu relógio de entrada.

Caso queira usar algum desses novos recursos, é bom partir para o Series 11 ou o Ultra 3 — ou, claro, optar por um modelo de geração anterior que ainda encontrar à venda.

Preço O Apple Watch SE 3 estará disponível no Brasil em breve pelo mesmo preço do seu antecessor: a partir de R$3.300 pelo modelo GPS e R$3.900 pelo GPS + Cellular.

O que acharam do novo modelo? O upgrade vale a pena?

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

